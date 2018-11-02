Сегодня 02 ноября 2018 года, 12:44

АМКУ оштрафовал «Национальные информационные системы» на 1,2 млн грн

Антимонопольный комитет Украины обнародовал на сайте решения от 1 ноября с.г.

В частности, оштрафовано государственное предприятие «Национальные информационные системы» за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции на общую сумму 1 264 974 грн в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке услуг по обеспечению доступа и пользования Едиными государственными реестрами, держателем которых является Министерство юстиции Украины.