Антимонопольный комитет Украины обнародовал на сайте решения от 1 ноября с.г.
В частности, оштрафовано государственное предприятие «Национальные информационные системы» за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции на общую сумму 1 264 974 грн в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на общегосударственном рынке услуг по обеспечению доступа и пользования Едиными государственными реестрами, держателем которых является Министерство юстиции Украины.
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