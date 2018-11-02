Названа причина объявления предупреждения каналу «Громадське»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявила предупреждение «Громадському телебаченню» из-за несоблюдения правил вещания в дни памяти и скорби. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Соответствующее решение было принято по результатам внеплановой проверки.
«По результатам внеплановой проверки решением Национального совета 1 ноября к ОО «Громадське телебачення» г. Киев (спутниковое вещание, логотип hromadske) применена санкция в виде объявления предупреждения из-за невыполнения ею Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти», — отметили в регуляторе.
Указано, что внеплановую проверку телеканала Нацсовет назначил 27 сентября 2018 года, учитывая результаты мониторинга за 5 сентября — День памяти — 100 лет со дня начала «красного террора» — преступной репрессивной политики коммунистического режима.
Ведомство в процессе проверки получило информацию о том, что в этот день информация о Дне памяти в эфире вещателя отсутствовала до 07.07, хотя должна распространяться не реже одного раза в течение двух часов эфирного времени.
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