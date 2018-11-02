В Харькове на взятке задержали инспектора ГФС

В Харькове силовики задержали при получении взятки инспектора Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина была задержана при получении одной из частей взятки в размере 80 000 гривен.
«До этого она получала деньги еще два раза. Общая сумма неправомерного вознаграждения должна была составить 200 000 гривен», — сообщили в ведомстве.
Операция по документированию противоправной деятельности главного государственного инспектора продолжалась в течение месяца.
В то же время в пресс-центре СБУ заявили, что женщину задержали при получении 100 000 гривен.
«Старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия 200 000 гривен. Чиновница за эту сумму обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения и не начислить в полном объеме штрафные санкции», — уточнили силовики.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»
Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: