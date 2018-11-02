Сегодня 02 ноября 2018 года, 11:11

В Харькове на взятке задержали инспектора ГФС

В Харькове силовики задержали при получении взятки инспектора Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина была задержана при получении одной из частей взятки в размере 80 000 гривен.

«До этого она получала деньги еще два раза. Общая сумма неправомерного вознаграждения должна была составить 200 000 гривен», — сообщили в ведомстве.

Операция по документированию противоправной деятельности главного государственного инспектора продолжалась в течение месяца.

В то же время в пресс-центре СБУ заявили, что женщину задержали при получении 100 000 гривен.

«Старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия 200 000 гривен. Чиновница за эту сумму обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения и не начислить в полном объеме штрафные санкции», — уточнили силовики.