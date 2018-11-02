Сегодня 02 ноября 2018 года, 11:11

Хозсуд отменил обеспечительные меры в споре между Минэнерго и «Укрэнерго»

Хозяйственный суд Киева отменил свое решение о введении мер по обеспечению иска ГП НЭК «Укрэнерго», которым госпредприятие оспаривает решение Комиссии по реорганизации НЭК из унитарного предприятия в акционерное общество. Об этом «РБК-Украина» сообщил директор по юридическому обеспечению «Укрэнерго» Максим Юрков.

Решение об обеспечении иска заключалось в запрете Комиссии осуществлять какие-либо действия по управлению «Укрэнерго» на момент судебного разбирательства. Таким образом, Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Министерства энергетики и угольной промышленности, которое ранее делегировало Комиссии полномочия по управлению текущей деятельностью оператора энергосистемы.

«Судья, который принимал решение об обеспечении иска, его же сегодня отменил. Мы подаем апелляцию», — уточнил г-н Юрков.

Он отметил, что судебное разбирательство госкомпании с Министерством энергетики и угольной промышленности по поводу действий Комиссии продолжается.

«Следующее заседание состоится 22 октября. Мы считаем, что решение Комиссии о передаче ей полномочий по управлению госпредприятием является незаконным, и она не имеет полномочий по управлению «Укрэнерго». Министерство энергетики и угольной промышленности пытается узурпировать свои полномочия по управлению предприятием», - сказал он.

Напомним: 18 октября с.г. Комиссия, которую возглавляет замминистра энергетики Михаил Близнюк, не утвердила акт оценки имущества «Укрэнерго» на основании предоставленного компанией пакета документов.