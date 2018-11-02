Хозсуд отменил обеспечительные меры в споре между Минэнерго и «Укрэнерго»

Хозяйственный суд Киева отменил свое решение о введении мер по обеспечению иска ГП НЭК «Укрэнерго», которым госпредприятие оспаривает решение Комиссии по реорганизации НЭК из унитарного предприятия в акционерное общество. Об этом «РБК-Украина» сообщил директор по юридическому обеспечению «Укрэнерго» Максим Юрков.
Решение об обеспечении иска заключалось в запрете Комиссии осуществлять какие-либо действия по управлению «Укрэнерго» на момент судебного разбирательства. Таким образом, Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Министерства энергетики и угольной промышленности, которое ранее делегировало Комиссии полномочия по управлению текущей деятельностью оператора энергосистемы.
«Судья, который принимал решение об обеспечении иска, его же сегодня отменил. Мы подаем апелляцию», — уточнил г-н Юрков.
Он отметил, что судебное разбирательство госкомпании с Министерством энергетики и угольной промышленности по поводу действий Комиссии продолжается.
«Следующее заседание состоится 22 октября. Мы считаем, что решение Комиссии о передаче ей полномочий по управлению госпредприятием является незаконным, и она не имеет полномочий по управлению «Укрэнерго». Министерство энергетики и угольной промышленности пытается узурпировать свои полномочия по управлению предприятием», - сказал он.
Напомним: 18 октября с.г. Комиссия, которую возглавляет замминистра энергетики Михаил Близнюк, не утвердила акт оценки имущества «Укрэнерго» на основании предоставленного компанией пакета документов.
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