Минфин приветствует подписание закона относительно усовершенствования функционирования финансового сектора

Министерство финансов приветствует решение Президента Украины Петра Порошенко подписать Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине».
Об этом сообщается на сайте Минфина.
«Реформирование государственного банковского сектора является одним из приоритетных направлений работы Министерства финансов. В разработке этого закона принимали участие представители международных финансовых организаций — МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, МФК, поэтому он основан на лучших практиках корпоративного управления. И эти практики мы теперь сможем эффективно воплощать, что позволит банкам стать политически независимыми и финансово привлекательными», — отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
После подписания Президентом закона правительство создаст конкурсную комиссию для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов госбанков.
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