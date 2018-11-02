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Сегодня 02 ноября 2018 года, 11:11

Минфин приветствует подписание закона относительно усовершенствования функционирования финансового сектора

Министерство финансов приветствует решение Президента Украины Петра Порошенко подписать Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине».

Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Реформирование государственного банковского сектора является одним из приоритетных направлений работы Министерства финансов. В разработке этого закона принимали участие представители международных финансовых организаций — МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, МФК, поэтому он основан на лучших практиках корпоративного управления. И эти практики мы теперь сможем эффективно воплощать, что позволит банкам стать политически независимыми и финансово привлекательными», — отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

После подписания Президентом закона правительство создаст конкурсную комиссию для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов госбанков.