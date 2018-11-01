Сегодня 01 ноября 2018 года, 18:52

Эксперты провели обсуждение накануне голосования за дальнейшую судьбу земельного моратория

«Конституционное право собственности на землю» — тема сегодняшнего круглого стола среди представителей Верховной Рады Украины, Министерства юстиции Украины, юристов-специалистов по конституционному праву и представителей Украинского Хельсинского союза.

Напомним, что в этом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что мораторий на операции с землей сельскохозяйственного назначения нарушает права человека, в частности статью 1 Протокола к Европейской конвенции по правам человека (Конвенция).

Таким образом, накануне голосования за дальнейшую судьбу моратория на продажу сельхозземель Украины эксперты провели специальную дискуссию о том, как можно реализовать на практике гарантируемое Конституцией право человека на собственность.

Модератором круглого стола выступил Тарас Качка, советник министра иностранных дел. Эксперт подчеркнул, что целью круглого стола является обсуждение особенностей, касающихся юридических рамок, в которых на данный момент находится вопрос моратория на оборот сельхозземель.

По словам начальника Управления координации исполнения решений ЕСПЧ и информирования Комитета министров Совета Европы Алисы Петуховой, рассмотрение ЕСПЧ вопроса мирного владения своей собственностью подчеркивает его большую значимость. ЕСПЧ в своем решении сослался на статью 46 Конвенции, которая говорит об обязанности исполнения решений Европейского Суда, а также указывает на наличие в Украине системной проблемы, поэтому смело можно указать на квазипилотный характер решения. Как отметила эксперт, Европейский суд указал, что Украина должна принять законодательные или другие меры для надлежащего исполнения данного решения, при этом конкретно не определил механизм решения вопроса. «То, что суд не указал на необходимость отменить мораторий посредством конституционного представления народных депутатов или принятием соответствующего законопроекта, объясняется тем, что каждая страна самостоятельно должна принимать решение, каким путем решать те или иные проблемы», — объяснила г-жа Петухова. Руководитель практики недвижимости PwC Legal Ольга Балыцкая под «другими мерами», которые указаны в решении ЕСПЧ, понимает то, что суд подтолкнул к принятию мер именно судебного влияния.

Юлия Кириченко, эксперт Центра политико-правовых реформ и Реанимационного пакета реформ, высказала мнение, что конституционные представления в данном вопросе полностью обоснованы, но Конституционный Суд считает, что вопрос моратория является чисто политическим. В поддержку позиции г-жи Кириченко выступил и управляющий партнер ЮФ «София», консультант по вопросам земельного законодательства проекта «Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами Украины» Александр Поливодский: «Прежде всего необходимо определить, что вопрос о конституционности ограничения права собственности подлежит рассмотрению Конституционным Судом». По его словам, в каком-либо ограничении должна быть легитимная цель, ради чего ограничивается право собственника земли на ее отчуждение. Г-н Поливодский, как и все участники круглого стола, считает, что следует перевести вопрос моратория в юридическую плоскость.

В экспертной дискуссии также приняли участие Дмитрий Ливч, проектный менеджер общественной организации Easy Business, Михаил Жернаков, директор Фонда DEJURE и член совета РПР, Александр Ручко, партнер ЮФ «Александров и Партнеры», и народный депутат Алексей Мушак.

Подводя итоги обсуждения, участники дискуссии сошлись во мнении, что данный вопрос чрезвычайно политизирован, но все же имеет конкретную правовую оценку, поэтому Конституционный Суд должен открыть производство по вопросу моратория. Участники круглого стола уверены, что дискуссия в Конституционном Суде будет качественней, нежели в политическом формате, а мораторий на сельскохозяйственные земли в любом случае будет снят, и это лишь вопрос времени.