Сегодня 01 ноября 2018 года, 17:14

DOING BUSINESS WITH BELARUS: белорусские и украинские юристы обсудили перспективы усиления бизнес-сотрудничества между двумя государствами

Чем интересна Беларусь для украинского бизнеса? Какие формы присутствия иностранного бизнеса возможны? Каковы нюансы административного влияния государства на бизнес и особенности государственных закупок и коммерческих торгов в Республике Беларусь? Эти и другие вопросы сегодня обсуждались на конференции DOING BUSINESS WITH BELARUS, организованной ЮФ REVERA (г.Минск) при поддержке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины. Генеральным медиапартнером мероприятия выступило издательство «Юридическая практика», образовательным партнером — Legal High School, на площадке которой и проводилась конференция.

Правила игры

«Беларусь как торговый партнер» — тема для дискуссии в рамках первой сессии конференции. В роли ведущего выступил Дмитрий Архипенко, управляющий партнер ЮФ REVERA — фирмы, которая на белорусском рынке юридических услуг работает порядка 20 лет и входит в топ-5 юркомпаний Беларуси.

Оценивая торгово-экономическое партнерство между Беларусью и Украиной, директор дирекции международного сотрудничества ТПП Украины Геннадий Болдырь рассказал о знаковом событии — недавней встрече глав двух государств Александра Лукашенко и Петра Порошенко, которая состоялась в конце октября с.г. в Гомеле. «Наши двусторонние отношения с Беларусью приобретают новый качественный характер: нам удалось выйти из «пике», которое наблюдалось еще несколько лет назад», — констатировал спикер. В подтверждение этих слов он приводит данные экономической статистики: товарооборот между Украиной и ее северным соседом в 2017-м составил порядка 4,5 млрд долларов, а в нынешнем году, по некоторым оценкам, показатели будут еще выше — 5,2–5,5 млрд долларов. Задача для наших государств, озвученная в рамках встречи двух президентов, — в ближайшие два года вывести показатель товарооборота на цифру 8 млрд долларов, подчеркнул г-н Болдырь. «За счет чего удастся выйти на такие показатели?» — интересуется модератор конференции у спикера. «За счет торговли и промышленных операций», — отвечает Геннадий Болдырь.

«В Беларуси, наверное, самая стабильная политическая ситуация среди других стран Европы», — констатирует Дмитрий Архипенко, развеивая популярные в мире мифы и стереотипные представления о его родном государстве: некий ассоциативный ряд «Беларусь — это Лукашенко, молочная продукция и картофель». При этом первое «правило игры» для бизнеса в Беларуси, по словам модератора, гласит: «Никакой политики!». «Старайтесь избегать совместных проектов с государством. Рискованно создавать бизнес, который будет ориентирован на госзакупки. Конкурировать на внутреннем рынке с «грандами» государственного сектора не удастся, равно как и рассчитывать на решение вопросов в Беларуси коррупционным путем» — такие советы дает г-н Архипенко потенциальным украинским бизнес-партнерам. Еще один бизнес-лайфхак для тех, кто планирует расширять горизонты своей деятельности, ориентируясь на серверного соседа: «Пообещал Президенту — сделай, даже если это не прописано в контракте!».

Дмитрий Архипенко также назвал главные преимущества ведения бизнеса в Беларуси. Среди прочего это невысокая конкуренция и низкий порог доступа на рынок, равные права доступа на рынки ЕАЭС, льготные режимы для производственных предприятий (Индустриальный парк, СЭЗ, сельский бизнес), стабильное состояние экономики (кредитный рейтинг B), продажа криптовалюты с нулевой ставкой налога (для физических лиц), Парк высоких технологий (ПВТ) — новый тип технологического хаба.

Участники конференции услышали о преимуществах белорусского рынка для ведения бизнеса и из уст украинских производителей, которые его уже активно осваивают. «На рынке Беларуси мы присутствуем с середины 90-х годов», — рассказывает руководитель юридического департамента ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук, называя главные плюсы и минусы ведения бизнеса в соседнем государстве. Оптимальная форма ведения бизнеса для ПАО «Фармак» — производство лекарственных средств находится на территории Украины, а в Беларусь поставляется готовая продукция. При этом минусом для компании-экспортера спикер считает «нетипичную ситуацию» с протекцией национальных производителей. «На рынке Беларуси очень сложно конкурировать с местными производителями», — признает г-н Таранчук.

Об опыте экспансии на рынок соседнего государства рассказал и руководитель юридического департамента группы компаний MERX, адвокат Мирослав Гнидка. Несмотря на то что даже на украинском рынке бренд MERX более известен как производитель мебели, по словам г-на Гнидки, это не основной профиль компании: это направление занимает не больше 5% оборота, поскольку MERX в основном специализируется на строительстве торговых и офисных площадей и жилых центров. В шутку сами сотрудники компании MERX называют производство мебели «хобби», хотя это увлечение, как признает Мирослав Гнидка, является довольно прибыльным. По словам спикера, Беларусь входит в пятерку главных торговых партнеров по данному направлению деятельности наряду с такими странами, как США, Австралия, Канада и Молдова. Продукция украинской компании успешно продается в Беларуси, особым спросом мебель от MERX пользуется у госорганов: одним из основных заказчиков является Администрация Президента Беларуси. Географическую, ментальную и правовую близость Украины и Беларуси г-н Гнидка называет в числе главных преимуществ выхода на рынок северного соседа.

Суд да дело

В рамках второй панели конференции участники сфокусировались на возможностях и льготах для инвестора и нюансах защиты бизнеса в Беларуси. Ассоциированный партнер ЮФ REVERA Денис Богданов среди прочего акцентировал внимание на особенностях организации работы белорусской Фемиды. Он рассказал, что буквально несколько лет назад у них была проведена судебная реформа, в рамках которой хозяйственные суды были объединены с общими. С помощью такого «слияния» удалось решить проблему неединообразного правоприменения, ведь раньше Верховный и Высший хозяйственный суды Республики Беларусь могли принимать абсолютно противоположные решения в схожих правоотношениях, формируя тем самым разную судебную практику.

Сейчас в Беларуси существуют два вида судов: общие и экономические. «Общие и экономические суды — это два разных мира», — подчеркивает Денис Богданов, рассказывая о том, что квалификация судей в экономических судах намного выше, чем в общих инстанциях. Еще одним плюсом специализированных судов является оперативность рассмотрения дел. В среднем срок рассмотрения споров в экономических судах (в первой инстанции) составляет порядка двух месяцев (при условии, конечно, что речь идет не о сложном деле, требующем, скажем, проведения экспертиз, тогда временные рамки будут больше). Дела в таких судах рассматриваются беспристрастно: по крайней мере, когда сторонами спора выступают два юридических лица — местное негосударственное предприятие и иностранная компания, чаши весов белорусской Фемиды не склонятся в сторону национального производителя только лишь потому, что он «свой», заверил Денис Богданов.

Кроме того, спикер акцентировал внимание на цене вопроса судебного разбирательства, проинформировав о госпошлинах на рассмотрение неимущественных и имущественных споров. Например, если цена имущественного иска не будет превышать 1156 долларов, государственный сбор составит 290 долларов, когда же стоимость спора составляет свыше 115 600 долларов, пошлина равна 1% от суммы, но не менее 3670 долларов. Денис Богданов также сфокусировался на особенностях работы некоторых процессуальных инструментов, в том числе рассказал о нюансах приказного производства. Это упрощенный порядок рассмотрения дела экономическим судом, по сроку занимает от 1 до 2 месяцев, пошлина варьируется от 23 до 81 доллара в зависимости от размера требований. Есть у этого института и минусы: применяется только к должникам — резидентам Беларуси, а результат зависит от активности должника и его позиции по делу.

Последний блок доклада о нюансах судебной защиты бизнеса в Беларуси Денис Богданов посвятил главному показателю эффективности правосудия — исполнению решений не только национальных судов, но и Международного арбитражного суда при ТПП Беларуси. «Беларусь подписала Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, поэтому никакой проблемы с исполнением решений арбитража не возникнет», — резюмирует докладчик.

В свою очередь Григорий Ситенко, руководитель группы по юридическим вопросам кластера стран Восточной Европы и Беларуси BASF, поделился «видением со стороны» нюансов ведения бизнеса в соседнем государстве сквозь призму работы ее правовой системы. Так, одним из неоспоримых плюсов белоруской Фемиды является скорость рассмотрения дел, оперативные сроки, которым украинский юрист может только позавидовать.