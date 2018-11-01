Сегодня 01 ноября 2018 года, 17:14

XVI внеочередной съезд судей Украины пройдет 19–20 декабря 2018 года

Местом проведения определен «Президент отель»

Совет судей Украины на сегодняшнем заседании принял решение о созыве XVI внеочередного съезда судей Украины. Дата проведения съезда — 19-20 декабря 2018 года. На повестке дня будущего съезда — избрание четырех членов ВСП. Местом проведения определен «Президент Отель» (г.Киев).

Об этом сообщает корреспондент «ЮП».

Напомним, что на предыдущем съезде не удалось избрать двух членов ВСП по квоте судей. Также в 2019 году истекает срок полномочий еще двух членов этого органа. Таким образом съезду предложено избрать четырех членов ВСП.