Сегодня 01 ноября 2018 года, 15:35

Asters усиливает команду практики альтернативного разрешения споров новым партнером Алексеем Резниковым

Юридическая фирма Asters рада сообщить о присоединении Алексея Резникова к команде фирмы в качестве партнера практики альтернативного разрешения споров с 1 ноября 2018 года.

Алексей Резников имеет значительный опыт работы в юридическом консалтинге. Более 20 лет он работал на должности партнера в ведущих юридических фирмах Украины. В 2014 году Алексей приостановил юридическую практику на время пребывания на государственной службе на должностях секретаря Киевского городского совета и заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Алексей Резников получил степень магистра права во Львовском национальном университете им. Ивана Франко, а также был удостоен звания заслуженного юриста Украины.

В качестве партнера Asters Алексей будет специализироваться на альтернативном разрешении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилитацию, примирение, медиацию, установление фактов, предварительную независимую оценку, досудебные совещания по урегулированию спора и подготовку мировых соглашений.

«После крупнейшего объединения двух ведущих украинских юридических фирм Asters продолжает рост как географически с открытием новых офисов в Вашингтоне и Брюсселе, так и усиливая команду. Мы уверены, что значительный опыт Алексея Резникова в практике альтернативного разрешения споров в сочетании с широким клиентским портфолио и сильной экспертизой нашей фирмы в различных секторах экономики создадут мощный эффект синергии для того, чтобы соответствовать самым высоким ожиданиям наших клиентов», — комментирует Сергей Свириба, соуправляющий партнер Asters.