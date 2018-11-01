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Сегодня 01 ноября 2018 года, 18:52

Суд защитил авторские права создательницы «Капитошки»

Киевский районный суд г.Одессы рассмотрел исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение авторского права на оригинальное название литературного произведения «Капитошка».

Об этом информирует портал судебной власти Украины.

Суд установил, что в 1979 году истица создала литературное произведение под названием «Капитошка» и получила авторские неимущественные и исключительные имущественные права на него.

Как оказалось, в январе-мае 2016 года ответчики, среди которых известные одесские производители хлебобулочной продукции, допустили неправомерное использование названия литературного произведения.

Так, на этикетке их кондитерских изделий (пирожных) было указано название «Картошка-Капитошка с кокосовой стружкой» и «Картошка-Капитошка обсыпанная».

Указанная продукция реализовывалась в местной сети магазинов.

Рассмотрев дело, суд полностью удовлетворил исковые требования. С ответчиков взыскали компенсацию за нарушение авторских прав на общую сумму более полумиллиона гривен.

Отметим, что решение суда не вступило в законную силу.