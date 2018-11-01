Киевский районный суд г.Одессы рассмотрел исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение авторского права на оригинальное название литературного произведения «Капитошка».
Об этом информирует портал судебной власти Украины.
Суд установил, что в 1979 году истица создала литературное произведение под названием «Капитошка» и получила авторские неимущественные и исключительные имущественные права на него.
Как оказалось, в январе-мае 2016 года ответчики, среди которых известные одесские производители хлебобулочной продукции, допустили неправомерное использование названия литературного произведения.
Так, на этикетке их кондитерских изделий (пирожных) было указано название «Картошка-Капитошка с кокосовой стружкой» и «Картошка-Капитошка обсыпанная».
Указанная продукция реализовывалась в местной сети магазинов.
Рассмотрев дело, суд полностью удовлетворил исковые требования. С ответчиков взыскали компенсацию за нарушение авторских прав на общую сумму более полумиллиона гривен.
Отметим, что решение суда не вступило в законную силу.
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