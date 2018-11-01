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Земельный мораторий не снимут до выборов — СМИ

01 ноября 2018 года Источник:UBR

Украинские власти готовы снять мораторий на продажу земли сельхозназначения — для них очевидно, что без этого шага невозможно привлечь в агросектор масштабные инвестиции. Да и международные кредиторы настаивают на запуске свободного рынка земли. Вместе с тем делать это перед выборами чиновники, скорее всего, не рискнут. Такое мнение в комментарии UBR.ua высказал источник в службе Госгеокадастра.

«Рынок земли точно не запустят до выборов. Это будет огромной рейтинговой потерей для политика, который инициирует процесс продажи земли. Сейчас приватизация земли не воспринимается народом как положительный месседж. Хотя в службе Госгеокадастра в кулуарных беседах все признают, что рынок земли открыл бы окно для инвестиций в украинскую «аграрку». Мы же уже запустили систему электронных торгов по правам аренды земельных участков. Нам дали разнарядку начать торговать участками через «СЕТАМ» именно «сверху». То есть очевидно, что у власти есть готовность начать приватизацию земли, но банально мешает политика», — рассказал UBR.ua чиновник Госгеокадастра.

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