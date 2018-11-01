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Прокуратура намерена обжаловать очередной приговор по «майдановскому» делу

01 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Бориспольским районным судом Киевской области 25 октября 2018 года вынесен обвинительный приговор, которым гражданин осужден за умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести, группой лиц, по заказу, а также за оставление потерпевшего в опасности. Данное преступление было совершено 25 декабря 2013 года в отношении журналиста и общественного активиста Татьяны Чорновил.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Осужденному суд назначил наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующими санкциями статей Уголовного кодекса Украины — пять лет лишения свободы.

Органом досудебного расследования и прокурором в уголовном производстве действия указанного гражданина были квалифицированы как оконченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц, однако по результатам судебного разбирательства суд изменил обвинение. В настоящее время прокурором прорабатывается вопрос об апелляционном обжаловании приговора суда, говорится в сообщении.

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