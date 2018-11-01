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Сегодня 01 ноября 2018 года, 17:14

Правительство подсчитает потери от российских санкций

Заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что Кабинет Министров Украины проведет расчеты влияния санкций Российской Федерации (РФ) на экономику Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам г-на Верланова, расчеты будут проведены в сжатые сроки.

«Правительство будет проводить расчеты в любом случае. Министерство финансов в этом процессе будет занимать соответствующее место, поскольку мы — огромное министерство, которое занимается практически всеми сферами, связанными с финансированием», — отметил г-н Верланов.

Как сообщалось, сегодня, 1 ноября 2018 года, Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Речь идет о замораживании безналичных денежных средств, ценных бумаг, блокировании имущества и запрете на вывод капитала за пределы России.