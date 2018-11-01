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Правительство утвердило новые критерии определения рисков для проверок бизнеса

01 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кабинет Министров Украины утвердил критерии оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности в 10 сферах, в их числе образовательная деятельность, подлежащая лицензированию, электронные доверительные услуги, криптографическая защита и техническая запись информации, ядерная и радиационная опасность, градостроительная деятельность, строительство объектов среднего и высокого класса последствий, промышленный вылов водных биоресурсов, оценка соответствия требованиям технических регламентов, использование объектов интеллектуальной собственности, изучение и использование недр. Такое решение было принято Кабинетом Министров Украины 31 октября 2018 года, передает сайт Государственной регуляторной службы Украины.

Критерии определяют, какие бизнес является более рискованным, какой — менее рискованным, куда инспекторы должны приходить с проверками чаще, на что они должны смотреть. Всего определено 85 сфер государственного надзора (контроля). Еще нуждаются в утверждении критерии для оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности в 50 сферах.

«Результатом утверждения критериев оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности станет перераспределение усилий контролирующих органов и более эффективное использование ими своих ресурсов, снижение давления на бизнес, а также уменьшение рисков для населения и потребителей товаров и услуг», — прокомментировала председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

Как сообщается, риск-ориентированный подход к осуществлению проверок позволяет:

- установить четкие требования для определения степени риска от осуществления такой деятельности;

- более детализировано подойти к оценке деятельности субъектов хозяйствования;

- обеспечить оптимальное перераспределение внимания органов государственного надзора (контроля) от менее рисковых субъектов хозяйствования на более рисковые;

- способствовать совершенствованию и упрощению системы государственного надзора, повышению объективности, прозрачности и беспристрастности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля).

Такой подход также предполагает расширение перечня или, наоборот, отмену критериев определения риска для отдельных сфер деятельности.

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