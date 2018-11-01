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5 ноября ВККС пересмотрит решение о допуске в рамках конкурса в ВС и ВАКС

5 ноября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины пересмотрит решение о допуске в рамках конкурса в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд.

Об этом сказано на сайте Комиссии.

Как уточняется, 5 ноября 2018 года в 10.00 ВККС рассмотрит вопрос о пересмотре решений коллегий Комиссии в части установления соответствия лиц требованиям к кандидату на должность судьи Верховного Суда или Высшего антикоррупционного суда и допуска их к квалификационному оцениванию в рамках конкурсов, объявленных Комиссией 2 августа 2018 года.