Сегодня 01 ноября 2018 года, 15:35

BEPSinUA: эксперты обсудили международные стандарты автоматического обмена информацией

В Киеве продолжает работу «#BEPSinUA: Форум по международному налоговому сотрудничеству» — ведется панельная дискуссия о налоговой прозрачности.

О «конце банковской тайны» рассказала модератор сессии Анжела Седель, советник Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.

Спикер ознакомила участников с историей возникновения Глобального форума и механизмами, направленными на реализацию обмена информацией для налоговых целей. Г-жа Седель напомнила, что изначально многосторонний инструмент в 2009 году подписали всего 20 стран, сегодня подписантов уже 127, в их числе и Украина.

На данном этапе практически решен вопрос с банковской тайной, резюмировала докладчик.

Игорь Береза, директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины, отметил, что с точки зрения возможных рисков Украина сегодня очень заинтересована в имплементации международных подходов к процессу автоматического обмена информацией. В то же время он обратил внимание на проблему, связанную с недостоверностью информации. Например, сегодня, как следует из заключений международных экспертов, порядка 20% данных, содержащихся в государственных реестрах, не являются достоверными. «Эта проблема существует не только в Украине, но и в более развитых странах. Но в этой сфере также существуют определенные правила, одинаковые для всего мира», — отметил г-н Береза.

Опыт Грузии в сфере внедрения стандарта CRS (международный автоматический обмен информацией между государствами) представил участникам Давид Читашвили, начальник отдела международного сотрудничества по вопросам налогообложения Службы доходов Министерства финансов Грузии. По его словам, анализ данной проблематики показал, что многие страны сталкиваются с рядом проблем и трудностей, что в свою очередь привело к решению отложить внедрение CRS. «Это действительно очень ответственное и требовательное задание не только для Грузии или Украины, но и для всех стран», — сказал спикер.

Тем не менее, как сообщил г-н Читашвилии, сейчас в Грузии реализуется пилотный проект по внедрению CRS. В этом направлении Грузия стала работать с Германией в начале текущего года. «Прежде всего мы разработали план действий на ближайшие три года с учетом рисков и возможных проблем, которое могут возникнут при внедрении системы», — пояснил выступающий, добавив, что завершить работу планируется до 2020 года.

Критически оценивает процесс введения автоматического обмена информацией Константин Соляр, партнер ЮФ Asters. По его словам, во многих странах сегодня предпринимаются попытки обжаловать на конституционном уровне внедрение автоматизированного обмена информацией. Вместе с тем неоднократные случаи отказов иностранных банков в обслуживании резидентов Украины на основании непрозрачности структуры бизнеса для многих налогоплательщиков послужили причиной стать комплаентными, то есть соответствующими требованиям. «У них нет проблем при уплате налогов в Украине, более того, им нужна хорошая налоговая история для иностранных банков», — пояснил мотивы бизнеса г-н Соляр. В то же время он обратил внимание на основные риски, связанные с началом работы системы, которых опасается бизнес: это утечка персональной информации, напрямую не связанной с базой налогообложения.

Позицию банков озвучили Гарет Робинсон, представитель сектора корпоративных налогов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Citigroup, и Владимир Лавренчук, председатель правления ПАО «Райффайзен Банк Аваль».