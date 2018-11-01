Сегодня 01 ноября 2018 года, 15:35

Полиция: 7000 видеокамер в столице помогли раскрыть более 2,5 тысяч преступлений

За год записи с камер видеонаблюдения помогли в раскрытии более 2500 правонарушений. Об этом заявил Андрей Крищенко, начальник полиции Киева, во время Kyiv Smart City Forum 2018.

Форум, посвященный внедрению современных технологий для улучшения жизни граждан, посетили заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло, руководитель управления связи и телекоммуникаций Сергей Магда и помощник начальника столичных правоохранителей Ольга Юскевич, передает сайт МВД.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко во время выступления рассказал о внедрении в рамках программы «Безопасная столица» системы видеонаблюдения, в том числе заострил внимание на установлении так называемых умных камер функцией распознавания лиц и номерных знаков. Всего в Киеве установлено около 7000 видеокамер.

«Процесс развития системы видеонаблюдения берет начало в 2017 году. И за это время мы достигли хороших результатов. Мы убедились, что внедренная система является существенной помощью для полиции не только в профилактике правонарушений, но и в раскрытии преступлений. За этот год мы раскрыли 2500 уголовных преступлений, при расследовании которых использовалась информация, полученная из записей установленных камер. По сравнению с прошлыми годами это не десятки-сотни раскрытых преступлений, а уже тысячи», — отметил главный полицейский Киева.

Андрей Крищенко подчеркнул, что таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления — убийства, похищения людей, разбои и грабежи. А в качестве примера привел раскрытие нападения на ювелирный магазин: в августе вооруженные преступники убили охранника и забрали ювелирные изделия: «Благодаря видеокамерам мы получили информацию об автомобиле, на котором уехали преступники, направление их движения, когда они покинули машину. В настоящее время все подозреваемые задержаны и находятся под арестом».

Как позитив внедрения системы видеонаблюдения начальник полиции Киева отметил и то, что правоохранители активно используют камеры при проведении массовых мероприятий, когда обеспечивается безопасность участников. Фактически полицейские в режиме онлайн отслеживают оставленные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасными. Кроме того, это является хорошей превентивной мерой, о чем говорит и статистика: «Уличная преступность с 27 000 правонарушений в 2016 году снизилась до 12 000 правонарушений в этом году. Это очень большой шаг! О том, что Киев стал более безопасным, свидетельствует и проведение на высоком уровне мероприятий европейского уровня, например Евровидения и финала Лиги чемпионов. Конечно, работать есть над чем, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом», — подытожил Андрей Крищенко.