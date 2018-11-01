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В Кремле объяснили введение антиукраинских санкций стремлением к «нормализации отношений»

01 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

В Кремле рассчитывают, что санкции, введенные в отношении украинских физических и юридических лиц, подтолкнут руководство Украины проявить волю к нормализации отношений с Россией. «Мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией все-таки какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Господин Песков не исключил возможности отмены санкций в отношении Украины, «если в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях».

Он подчеркнул, что эта мера является ответной. «Россия не была инициатором подобного обмена, но на протяжении достаточно длительного времени украинские коллеги в этом ключе упражнялись, вот ответ не заставил себя ждать, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина. — С самого начала мы говорили о том, что здесь практика взаимности неизбежна, и здесь эта практика как раз была реализована».

Напомним: сегодня, 1 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о контрсанкциях против Украины «в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Документ был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. Санкции коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц. Среди включенных в список: бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов, Генпрокурор Юрий Луценко, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и сын Президента Петра Порошенко Алексей.

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