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Сегодня 01 ноября 2018 года, 13:57

ВСП определил условия конкурса на должности сотрудников Службы судебной охраны

На официальном сайте Высшего совета правосудия обнародован текст решения ВСП от 30 октября 2018 года №3308/0 /15-18 «Об утверждении Порядка проведения конкурса для назначения на должности сотрудников Службы судебной охраны».

Этот Порядок определяет процедуру проведения конкурса на занятие вакантных должностей председателя Службы судебной охраны, его заместителей, сотрудников центрального органа управления Службы судебной охраны, руководителей и заместителей руководителей территориальных подразделений Службы судебной охраны, сотрудников территориальных подразделений Службы судебной охраны (далее — конкурс), целью которого является отбор лиц, способных профессионально исполнять должностные обязанности.

Порядком определены общие условия проведения конкурса, обнародование информации о вакантной должности работника ССО и объявления о проведении конкурса, состав, порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий.

В частности, определено, что конкурс на занятие вакантных должностей председателя Службы, его заместителей проводит комиссия, в состав которой входят три члена Высшего совета правосудия, член Совета судей Украины, три должностных лица Государственной судебной администрации Украины.

Решение Высшего совета правосудия доступно по ссылке.