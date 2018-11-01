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Под российские санкции попали 68 украинских компаний

01 ноября 2018 года Источник:Экономічна правда

Правительство России ввело санкции против 68 украинских компаний.

В частности, под ограничения попали крупнейший агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» и производитель подсолнечного масла Kernel Holding.

Три компании из списка зарегистрированы за пределами Украины — две в Великобритании и одна в Швейцарии. Речь идет о EastOne Group Ltd, Ferrexpo plc и Toledo mining corporation plc.

Основателем EastOne Group является украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Ferrexpo занимается добычей железной руды в Украине (владелец Полтавского, Еристовского, Белановского ГОК), а Toledo Mining Corporation специализируется на добыче никеля и других металлов.

Также под санкции попали Харьковский тракторный завод, «Укрхимэнерго», «Покровский ГОК», концерн «Галнафтогаз», «Криворожский железорудный комбинат», «Восточный ГОК», «Днепроазот», «Банк Кредит Днепр», «АвтоКрАЗ», «Сумыхимпром», «Фармак», «Укрспирт», FOZZY Group и другие компании.

В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрета на вывод капитала за пределы России.

При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

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