Правительство России ввело санкции против 68 украинских компаний.
В частности, под ограничения попали крупнейший агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» и производитель подсолнечного масла Kernel Holding.
Три компании из списка зарегистрированы за пределами Украины — две в Великобритании и одна в Швейцарии. Речь идет о EastOne Group Ltd, Ferrexpo plc и Toledo mining corporation plc.
Основателем EastOne Group является украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Ferrexpo занимается добычей железной руды в Украине (владелец Полтавского, Еристовского, Белановского ГОК), а Toledo Mining Corporation специализируется на добыче никеля и других металлов.
Также под санкции попали Харьковский тракторный завод, «Укрхимэнерго», «Покровский ГОК», концерн «Галнафтогаз», «Криворожский железорудный комбинат», «Восточный ГОК», «Днепроазот», «Банк Кредит Днепр», «АвтоКрАЗ», «Сумыхимпром», «Фармак», «Укрспирт», FOZZY Group и другие компании.
В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрета на вывод капитала за пределы России.
При этом Минфин РФ получил право предоставлять временные разрешения на проведение определенных операций юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.
Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.
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