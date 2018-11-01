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Сегодня 01 ноября 2018 года, 13:57

Евгений Капинус возглавил Пенсионный фонд Украины

Кабинет Министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса.

Соответствующее решение было принято 31 октября во время заседания, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко «РБК-Украина».

Напомним: в начале октября с.г. правительство отстранило Евгения Капинуса от исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства финансов на время осуществления дисциплинарного производства.

В феврале 2017 года Евгений Капинус был уволен с должности замминистра финансов и назначен госсекретарем Минфина.