Евгений Капинус возглавил Пенсионный фонд Украины

Кабинет Министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса.
Соответствующее решение было принято 31 октября во время заседания, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко «РБК-Украина».
Напомним: в начале октября с.г. правительство отстранило Евгения Капинуса от исполнения обязанностей государственного секретаря Министерства финансов на время осуществления дисциплинарного производства.
В феврале 2017 года Евгений Капинус был уволен с должности замминистра финансов и назначен госсекретарем Минфина.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: