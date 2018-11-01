Сегодня 01 ноября 2018 года, 12:16

С.Верланов: «BEPS не вводит новые налоги, а представляет собой новые правила, целью которых является справедливое налогообложение»

Сегодня в Киеве проходит мероприятие, организованное Национальным банком Украины и Министерством финансов Украины при партнерстве Организации по экономическому сотрудничеству и развитию в Европе (ОЭСР), Агентства США по международному развитию USAID и Всемирного банка «#BEPSinUA: Форум по международному налоговому сотрудничеству».

«ОЭСР в процентном соотношении размытие налоговой базы от мировых поступлений оценивает в размере до 20%. В Украине такой эффект, наверное, намного больше. Но самые негативные последствия влияют не сколько на государство, сколько на честный бизнес и конкуренцию в целом», — отметила Оксана Маркарова, и.о. министра финансов Украины. Также она сообщила, что 24 октября с.г. был обнародован законопроект, направленный на имплементацию пяти шагов плана BEPS. Среди них докладчик выделила усовершенствование контроля за трансфертным ценообразованием и раскрытие информации о контролируемых иностранных компаниях.

«Шаги жесткие, но представители бизнеса их одобрят, так как честный бизнес готов к конкуренции», — резюмировала г-жа Маркарова.

Яков Смолий, председатель Национального банка Украины, отметил, что вопрос финансовой стабильности носит комплексный характер и частично относится к компетенции НБУ.

«Без понимания собственности компании за границей, без урегулирования ТЦО невозможно имплементировать хороший закон, направленный на сводное движение капитала за границей», — уверен он. Кроме того, г-н Смолий высказал мнение, что имплементация плана BEPS позволит обеспечить единые условия ведения бизнеса по международным стандартам.

Со вступительным словом также выступила Моника Бахтия, председатель Секретариата Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей. Она напомнила, что до сих пор существуют противоречия в понятиях «оптимизация» и «уклонение от уплаты налогов». По мнению эксперта, на сегодняшнем этапе страны уже не могут решать вопросы, связанные с размытием налоговой базы, поскольку внутреннее нормативное урегулирование этой сферы влияет на международное налогообложение.

В рамках первой панельной дискуссии представители международных организаций и финансовых учреждений из разных стран обсудили актуальные вызовы проблемы уклонения от уплаты налогов в контексте эффективности плана BEPS.

Сергей Верланов, заместитель министра финансов Украины, в своем докладе остановился на аспектах имплементации BEPS в Украине. Озвучивая взгляд правительства, он отметил, что BEPS не вводит новые налоги, а представляет собой новые правила, целью которых является справедливое налогообложение, а не увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Переходя непосредственно к вопросам имплементации плана BEPS, г-н Верланов пояснил, что ранее был разработан законопроект, который внедрял минимальный стандарт плана, но благодаря инициативной группе и НБУ было принято решение расширить подходы к вопросу и имплементировать больше положений, чем предусматривает минимальный стандарт. Такая инициатива и вылилась в законопроект, опубликованный на сайте министерства неделю назад. Кроме того, замминистра сообщил, что до конца ноября работа над документом завершится и законопроект будет направлен на рассмотрение парламента.

Сергей Верланов подчеркнул, что ни для консультантов, ни для бизнеса, особенно имеющего международную структуру, предложенные в законопроекте правила не будут новыми.

В свою очередь и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины Евгений Бамбизов озвучил приоритеты работы налоговой в сфере автоматического обмена информацией. По его словам, перед ГФС сегодня стоят три основные проблемы: функциональная, методологическая и техническая. Для разрешения первой в ГФС идет работа над созданием единого подразделения, в функции которого будет входить автоматический обмен информацией и контроль за ТЦО. Вторая проблема заключается в методологии. «Для надлежащей имплементации законодательства мы должны уже разрабатывать методологию в этой сфере», — сообщил спикер.

Третья проблема, по мнению Евгения Бамбизова, самая сложная. Он отметил, что подразделения, которые занимались этими вопросами, имели поверхностный подход к защите информации. «Сегодня у нас уже есть неплохая техническая база, созданная благодаря модернизации IT-оборудования. Она позволит в дальнейшем защитить и нашу информацию, и информацию наших международных партнеров», — подвел итоги он.

Европейскую позицию представила Яна Герцег, руководитель торгово-экономического отдела представительства Европейского Союза в Украине. По словам г-жи Герцег, BEPS положил начало фундаментальной реформе корпоративного налогообложения, что в свою очередь позволит создать более четкие правила для всех представителей бизнеса.

Своим видением вопроса с точки зрения имплементации BEPS в национальное законодательство поделились Лаша Хуцишвили, заместитель министра финансов Грузии, Петр Пиантковский, представитель в ОЭСР от Министерства финансов Польши, и Дмитрий Егоров, вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Эстонии.