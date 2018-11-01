Сегодня 01 ноября 2018 года, 13:57

ВС отменил рассрочку налогового долга на 61 млн грн фирме Александра Онищенко

Верховный Суд удовлетворил жалобу налоговой инспекции и отменил рассрочку налогового долга на 61 млн гривен для фирмы «Карпатнадраинвест» народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Судебный репортер».

Сообщается, что в 2016 году Харьковский окружной административный суд взыскал в пользу бюджета налоговый долг «Карпатнадраинвеста» в сумме 60,75 млн гривен. Компания должна была выплачивать долг в течение пяти лет, перечисляя по 1 млн гривен ежемесячно. Решение было принято в связи с тем, что компания заявляла о нехватке средств для полного погашения долга.

После этого налоговая инспекция обжаловала решение, сообщив, что компания имела в «Диамантбанке» 5,5 млн гривен, а справка из банка не отображала ее финансовое положение. В результате Верховный Суд признал ошибочными решения предыдущих инстанций.

Напомним: ранее сообщалось, что НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с «Укргаздобычей».