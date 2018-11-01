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Данные из реестра судебных решений будут размещаться в базах Минюста автоматически

01 ноября 2018 года Источник:UBR

Вскоре в Украине должен заработать автоматический обмен между Единым реестром судебных решений и базами Министерства юстиции Украины. Цель проекта, который по закону должен был заработать еще два года назад, — остановить махинации с реестром имущественных прав.

В Минюсте поясняют: до сих пор регистраторы нередко игнорировали требования закона и не проверяли наличия судебных решений в Едином государственном реестре. Именно с такими «забывчивыми» регистраторами и будет бороться автоматическая система. Это далеко не первый шаг Минюста, направленный на противодействие рейдерам. Ранее чиновники запустили технический обмен с Госгеокадастром, затем ввели ограничение по территориальности.

Каким образом автоматическая выгрузка данных из судебного реестра остановит рейдеров и когда базы начнут взаимодействовать, UBR.ua рассказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

«В 2017 году львиная доля жалоб приходилась на случаи двойной регистрации земельных участков из-за того, что регистратор не проверял наличия регистрации прав на земельный участок до 2013 года в Государственном земельном кадастре. После введения технического обмена с ГЗК жалобы прекратились», — рассказала Елена Сукманова, отвечая на вопрос UBR.ua, поможет ли автоматический обмен справиться с проблемой рейдерства.

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