Сегодня 01 ноября 2018 года, 12:16

Как выглядит правосудие Украины в рейтинге Doing Business 2019

Украина заняла 71-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2019. То, что наша страна поднялась на пять позиций, объясняется, в частности, улучшениями в сфере эффективности правосудия. В компоненте «Обеспечение исполнения контрактов» (Enforcing Contracts) Украина заняла 57-е место среди 190 стран.

Понять достижения Украины позволяет сравнение отображенных в рейтинге показателей нашей страны и соседних государств.

Для определения качества и скорости судебного разбирательства авторы исследования используют следующие стандартизированные условия. Анализируется подача в Хозяйственный суд г.Киева иска на среднюю сумму в 119 603 грн. Украина демонстрирует неплохие показатели по скорости рассмотрения дела: 378 дней, тогда как в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода он составляет в среднем 582,4 дня. В соседней Венгрии продолжительность процесса составляет 605 дней, в Польше — 685 дней, а в Словакии — 775 дней.

При этом предприниматель понесет расходы в размере 46,3% от суммы иска, из них 25% уйдут на оплату услуг адвокатов. Это указывает на негативные тенденции, поскольку средний показатель совокупных судебных расходов в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода — 21,2%. Следовательно, судиться в Украине в два раза дороже, чем в развитых странах. Во всех соседних странах данный показатель ниже. Самый лучший показатель демонстрирует Венгрия: судебные издержки там составят 15% от стоимости иска, при этом на адвокатские расходы будет потрачено только 5%. Примечательно, что в России и Беларуси отсутствуют расходы на исполнение судебных решений.

Тем не менее по индексу качества системы судопроизводства наши суды оцениваются в 11,5 балла (из 18), что соответствует показателю передовых стран ОЭСР. В этом плане Украине проигрывают Россия, Беларусь и Молдова. Самый высокий показатель среди соседних государств демонстрирует Румыния (14 баллов). Собственно, эта страна заняла наивысшее в регионе положение по компоненту «Обеспечение исполнения контрактов» (17-е место).

В целом напрашивается вывод, что скорость правосудия обратно пропорционально связана с его стоимостью и качеством. Инвесторы оценивают украинское правосудие как быстрое, но недешевое.