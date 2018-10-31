Сегодня 01 ноября 2018 года, 10:34

Правильно выстроенная стратегия защиты результата выборов позволяет отстоять победу, несмотря на противодействие конкурентов, уверен Алексей Корнилов

О стратегии и тактике обжалования и защиты результатов выборов рассказал слушателям Legal High School сертифицированный тренер для членов окружных/участковых избирательных комиссий Алексей Корнилов.

Главное на выборах даже не процесс голосования, а защита результатов волеизъявления. И эта стратегия защиты прежде всего заключается в обязательном присутствии представителя кандидата на каждом избирательном участке, поскольку перевес итогов голосования за того или иного кандидата часто находится на грани социологической погрешности. Лектор считает, что защита результатов на предстоящих выборах будет иметь ключевое значение, потому что разница голосов за кандидатов на пост Президента Украины составит порядка нескольких тысяч, то есть по четыре голоса на избирательный участок. Таким образом, потеря всего нескольких голосов может стать причиной потери мандата. На прошлых парламентских выборах были случаи, когда победитель получил на 17 бюллетеней больше, чем его ближайший конкурент.

«Если у вас хороший рейтинг, но недостаточно представителей на избирательных участках, результаты голосования могут оказаться под угрозой», — подчеркнул Алексей Корнилов.

Закон о выборах Президента дает четкий ответ на вопросы о формировании избирательных комиссий. В законе о выборах депутатов Верховной Рады Украины все гораздо сложнее: по два члена комиссии от каждой фракции парламента, а остальное количество распределяется между представителями политических партий по очень сложной схеме, разобраться в которой не под силу даже некоторым юристам. Кроме того, возникает проблема кадрового потенциала для формирования комиссий, особенно в небольших населенных пунктах. Кандидату на пост Президента нужно 200 представителей для окружных комиссий. Парламентским партиям — уже 400. Существует опасность, что в таких населенных пунктах в комиссиях будут заседать «легионеры», хорошо знакомые с методами фальсификации выборов.

Тот, кто получит большинство в избирательной комиссии, сможет «корректировать» результаты волеизъявления, например, определять критерии, по которым будут признаваться недействительными бюллетени. Наблюдатели на выборах в Украине имеют несколько иную функцию, нежели в других странах, и состоит она в том, чтобы отслеживать нарушения и вовремя на них реагировать.

Наиболее распространены такие способы фальсификации на выборах, как «карусели» (невозможны без большинства в комиссии и без лояльности правоохранительных органов, поэтому довольно легко могут быть выявлены), «мертвые души» в списках избирателей. Для того чтобы наблюдатели могли эффективно выявлять и фиксировать нарушения, нужно проводить с ними тренинги и заранее готовить бланки документов (актов).

Поскольку все члены избирательных комиссий не могут быть профессиональными юристами, лектор считает, что штаб кандидата должен сформировать мобильную группу юристов, которые будут оперативно фиксировать нарушения по информации наблюдателей и их правильно фиксировать.

Защита результатов на уровне окружной комиссии осуществляется членом ОИК, доверенным лицом кандидата и наблюдателем. Так как на уровне округа уже не осуществляется пересчет бюллетеней, нужно обязательно присутствовать на всех заседаниях окружной избирательной комиссии и следить за принятием протоколов участковых избирательных участков, оформлением протоколов окружной избирательной комиссии и другой документации.

Лектор подчеркнул, что в случае нарушений член комиссии должен не отказываться подписывать фальсифицированный протокол (он все равно будет действительным и без этой подписи), а писать отдельное мнение, жалобу на действия комиссии и т.д. Алексей Корнилов на примерах из собственной практики работы на избирательных кампаниях доказал, что правильно выстроенная стратегия защиты результатов выборов позволяет отстоять победу, несмотря на противодействие конкурентов.