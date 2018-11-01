Сегодня 01 ноября 2018 года, 12:16

«СЕТАМ» присоединяется к системе государственных аукционов «ProZorro.Продажи»

Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины завершило подачу документов и тестирование для реализации объектов малой приватизации и имущества банков-банкротов в системе государственных аукционов «ProZorro.Продажи».

Отныне «СЕТАМ» будет иметь все функции авторизованной площадки «ProZorro.Продажи», а именно: возможность регистрировать участников (как продавцов, так и покупателей государственного и коммунального имущества), предоставлять услуги доступа к открытым аукционам, а также получать комиссию в случае победы зарегистрированного в системе продавца.

Участники прозрачных аукционов смогут регистрироваться на аукционы в «ProZorro.Продажи» через «СЕТАМ» уже на этой неделе. «Это очень важный шаг, ведь «СЕТАМ» известна продажей арестованного имущества, а теперь сможет еще и работать с активами государственных и коммунальных предприятий. Министерство юстиции и руководство «СЕТАМ» сделали огромную работу для этого», — отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

«Мы шли к этому сотрудничеству долго, и я очень рад, что мы теперь официально работаем с «СЕТАМ», — добавил и.о. директора ГП «ProZorro.Продажи» Алексей Соболев. — Ведь вполне логично, что такая большая государственная площадка должна быть вовлечена в систему «ProZorro.Продажи». Уверен, что его разветвленная сеть и большое количество клиентов позволят еще увеличить конкуренцию, а значит, и поступления в бюджеты всех уровней, а самой площадке OpenMarket выйти в топ-5 площадок».

«Наш существенный опыт и крупнейшая в Украине база пользователей (более 55000) помогут более эффективно зарабатывать деньги для государства. Мы уже являемся первыми во внедрении Blockchain и проведении земельных аукционов. Теперь посмотрим, насколько будет интересно нашим пользователям имущество банков-банкротов и объекты малой приватизации, — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.