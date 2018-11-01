Верховный Суд рассмотрит несколько исков к Верховной Раде Украины о признании противоправными и отмене постановления от 19 апреля 2018 года «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине». Об этом сообщает портал судебной власти.
По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве суда есть три таких иска от различных истцов. Два иска будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный статьей 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу. Производства по этим делам открыты 8 и 9 октября с.г.
Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 27 ноября 2018 года в 10.30.
С постановлениями Верховного Суда об открытии производства по делам и назначении дел к рассмотрению можно ознакомиться по ссылкам:
- дело № П/9901/801/18;
- дело №П/9901/802/18;
- дело №9901/834/18 .
Верховный Суд будет информировать о ходе рассмотрения указанных дел, а также сообщать о поступлении новых подобных исков.
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