Сегодня 01 ноября 2018 года, 10:34

Верховный Суд рассмотрит три иска относительно предоставления Томоса

Верховный Суд рассмотрит несколько исков к Верховной Раде Украины о признании противоправными и отмене постановления от 19 апреля 2018 года «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине». Об этом сообщает портал судебной власти.

По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве суда есть три таких иска от различных истцов. Два иска будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный статьей 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу. Производства по этим делам открыты 8 и 9 октября с.г.

Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 27 ноября 2018 года в 10.30.

С постановлениями Верховного Суда об открытии производства по делам и назначении дел к рассмотрению можно ознакомиться по ссылкам:

- дело № П/9901/801/18;

- дело №П/9901/802/18;

- дело №9901/834/18 .

Верховный Суд будет информировать о ходе рассмотрения указанных дел, а также сообщать о поступлении новых подобных исков.