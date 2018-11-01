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На юридическую помощь задержанным на оккупированной территории выделено 90 млн грн

01 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

На правовую помощь семьям политзаключенных или тем, кто попал в беду на оккупированных территориях, в соответствии с принятыми в бюджет изменениями выделят 90 миллионов гривен. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире канала Zik, передает «РБК-Украина».

«Государство должно больше заботиться о людях, которые попали в беду на оккупированных территориях, и помогать адвокатам. Поэтому именно для этого сейчас мы приняли изменения в бюджет на этот год», — отметила она.

Ирина Геращенко также рассказала, что Украина еще с весны требовала, чтобы незаконно задержанных украинских моряков с судна «ЯМК-0041» в Крыму отпустили домой.

Она добавила, что Крым остается закрытым не только для украинской власти, но и для любой международно-мониторинговой миссии, даже «Красный крест» не имеет возможности посещать там наших политзаключенных. Поэтому Украина просто не могла предоставить адвокатов морякам судна «ЯМК-0041».

«Хочу подчеркнуть, что заявления о том, что Украина якобы забыла об этих моряках, не соответствует действительности. Я постоянно контактирую с госпожой Денисовой (украинский омбудсмен Людмила Денисова — ред.), а именно она занималась этим вопросом. Это была одна из тех тем, которые шли почти ежедневно в ее телефонных контактах с визави Москальковой», — почеркнула г-жа Геращенко.

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