Сегодня 31 октября 2018 года, 19:29

Real Estate Forum: эксперты поделились опытом разрешения конфликтов в сфере недвижимости

Завершающая сессия Legal Real Estate Forum была посвящена вопросам урегулирования конфликтов в сфере. Модерировал ее Сергей Шкляр, партнер-основатель АО Arzinger.

Юрий Чумак, судья-спикер Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, презентовал практику разрешения споров, вытекающих из земельных отношений. Он, в частности, рассказал о подходах к разграничению юрисдикции в делах об обжаловании решений органов местного самоуправления по земельным вопросам. Так, Большая Палата ВС пришла к заключению, что решения об определении нормативной оценки земель относятся к административным спорам. В то же время обжалование извлечения управления Госгеокадастра должно осуществляться в порядке гражданского судопроизводства. Также в порядке гражданского судопроизводства должны рассматриваться споры, возникающие из земельных отношений, если предмет таких споров непосредственно касается прав и обязанностей физических лиц, но не связан с хозяйственной деятельностью. Г-н Чумак также ознакомил с практикой разрешения споров относительно аренды земли, перехода прав на землю, использования земельных участков без надлежащих правоустанавливающих документов.

О «праве недвижимости» нового Верховного Суда говорил Владислав Кисиль, председатель комитета по вопросам права Украинского клуба недвижимости. Он детально проанализировал правовые позиции ВС, касающиеся применения исковой давности к виндикационным требованиям.

Александра Федотова, партнер АО ADER HABER, сделала обзор актуальной судебной практики по ипотеке. Она представила практику в делах о внесудебном взыскании на предмет ипотеки, а также рассказала о правовой позиции относительно двойного взыскания. В продолжение своего выступления г-жа Федотова привела примеры различных судебных решений о признании договоров ипотеки недействительными и прекращении ипотеки.

Практическая сторона защиты интересов собственника в сфере государственной регистрации прав на недвижимость была освещена в докладе Романа Антонива, старшего юриста киевского офиса АФ «Династия». Рассказав о мерах, предпринятых для предотвращения нарушений принципа территориальности при совершении регистрационных действий, докладчик отметил, что технически такая возможность сохраняется до сих пор. Он также ознакомил с существующей практикой привлечения регистраторов к ответственности. Отдельно г-н Антонив рассмотрел меры, которые могут быть предприняты собственниками для защиты своих прав, включая административное и судебное обжалование регистрационных действий.

Юрий Горда, старший юрист АФ «Грамацкий и Партнеры», сосредоточился на актуальных проблемах земельных споров с участием органов прокуратуры, сделав акцент на защите прав и интересов инвесторов. Типичными примерами таких дел докладчик назвал споры о признании недействительными распоряжений местных властей об утверждении проекта землеустройства относительно отвода земельных участков, предоставления земельных участков в аренду, признания договоров аренды недействительными или истребования земельных участков из незаконного владения в пользу государства. Докладчик дал предоставил ряд практических рекомендаций относительно того, как следует действовать в случае получения соответствующего иска, и ознакомил участников форума с сформировавшейся судебной практикой.

В завершение сессии и всего форума выступила Наталия Наумец, генеральный директор ООО «Консультационный центр недвижимости, оценки и права». Она рассказала о мошеннических схемах на рынке недвижимости и некоторых юридических нюансах, потенциально содержащих риски, дав ряд практических советов, как не утратить право собственности.