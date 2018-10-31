Сегодня 31 октября 2018 года, 17:48

Включение доменного имени в перечень объектов права интеллектуальной собственности является заблуждением — Константин Зеров

«Новые объекты интеллектуальной собственности: особенности правового регулирования. Защита авторских прав на произведения, размещенные в сети интернет» — c лекцией на эту тему перед слушателями Legal High School выступил ассистент кафедры интеллектуальной собственности КНУ им. Тараса Шевченко, научный сотрудник НИИ ИС НАПрН Украины Константин Зеров.

Как отметил лектор в начале своего выступления, новых объектов права интеллектуальной собственности нет. Исчерпывающий перечень таких объектов содержится в статье 420 Гражданского кодекса Украины. При этом Константин Зеров подчеркнул, что включение доменного имени в список объектов права интеллектуальной собственности является заблуждением. «Доменное имя законодательно не определено как объект права интеллектуальной собственности, но оно может быть формой использования торговой марки в соответствии с законодательством», — отметил лектор.

К сложным объектам прав интеллектуальной собственности, которые не признаются самостоятельными объектами, относятся веб-сайты и телеформат.

Что касается веб-сайтов, то основными объектами, охраняемыми авторским правом, являются контент, базы данных, компьютерные программы. На веб-сайтах также могут использоваться торговые марки и коммерческая тайна. Составляющими телеформата могут быть следующие объекты интеллектуальной собственности: сценарий, музыкальные произведения, хореографические произведения, фонограммы, торговые марки, промышленные образцы и коммерческая тайна.

В отличие от объектов интеллектуальной собственности перечень объектов авторского права не является исчерпывающим. Основные требования к таким объектам — объективная форма выражения и оригинальность, то есть элемент личного участия автора, отображающего собственное интеллектуальное творчество автора.

По словам Константина Зерова, такой объект, как компьютерные программы, охраняется только в форме исходящего или объектного кода. При этом графический интерфейс компьютерной программы не является формой выражения. Он может охраняться самостоятельно как объект авторского права или как промышленный образец. Лектор обратил внимание, что согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС так же, как компьютерные программы, охраняются и подготовительные материалы.

По словам г-га Зерова, несмотря на перечень, содержащийся в статье 10 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», при определении объектов, которые не охраняются авторским правом, необходимо также руководствоваться профильными законами. К примеру, Закон Украины о публичных закупках указывает, что тендерная документация не является объектом авторского права.