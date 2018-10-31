Сегодня 31 октября 2018 года, 17:49

Какие нарушения чаще всего происходят в день голосования, рассказала советник гражданской сети «ОПОРА» Ольга Коцюруба

Типичные нарушения в день голосования стали темой лекции в Legal High School советника по юридическим вопросам гражданской сети «ОПОРА» Ольги Коцюрубы. Лектор также рассказала об организации работы с наблюдателями и членами ТИК. Опираясь на опыт работы в общественной организации, лектор представила методику быстрого статистического подсчета голосов, применяемую гражданской сетью «ОПОРА». Статистический подсчет отличается от экзит-пола и осуществляется путем подсчета голосов на отдельных участках, что позволяет получить результат с погрешностью не более 1%.

Параллельный подсчет голосов дает возможность (в том числе международным организациям) отслеживать нарушения при подведении итогов голосования. Данные передаются в формате СМС-сообщений, и эта же система используется гражданской сетью «ОПОРА» для фиксации нарушений, которые после подтверждения в режиме онлайн выводятся на электронной карте нарушений на сайте «ОПОРЫ».

Нарушения происходят с момента открытия участков, и связаны они со временем открытия, сохранностью избирательной документации и бюллетеней, несоответствием помещений для голосования нормативам и т.д.

Типичные нарушения на предыдущих парламентских выборах и выборах Президента, по словам лектора, касались преждевременного проведения подготовительного заседания, отсутствия протокола подготовительного заседания комиссии, печати комиссии, нарушения целостности ленты, которой опечатаны бюллетени, позднего открытия участка для голосования.

Нарушения, которые можно наблюдать в ходе голосования, связаны с выдачей бюллетеней без предъявления паспорта, нарушением тайны голосования, присутствием на участках лиц, которые не имеют права там находиться, попытками выноса бюллетеней за пределы помещения для голосования или фотографирования бюллетеней, сбором персональных данных избирателей.

Ольга Коцюруба также остановилась на теме безопасности наблюдателей. Например, только в Херсонской области были заминированы шесть избирательных участков, также был случай вооруженного нападения на избирательный участок в Днепропетровской области. По-прежнему остро, по словам лектора, стоит вопрос с деятельностью «журналистов» спортивной внешности.