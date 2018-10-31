Сегодня 31 октября 2018 года, 17:48

Почему управление арестованными активами и сотрудничество с АРМА интересны для бизнеса

15 ноября 2018 года в отеле Premier Palace состоится Форум по менеджменту арестованными активами ФОРМА, целью которого является налаживание диалога между АРМА и бизнес-сообществом, создание площадки для открытого обсуждения преимуществ и особенностей сотрудничества в сфере управления активами и формирования рынка по управлению арестованными активами в Украине.

Именно на особенностях управления арестованным имуществом и новых возможностях для бизнеса в сотрудничестве с АРМА сосредоточит свое внимание председатель указанного органа и спикер ФОРМА Антон Янчук.

Руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили расскажет о предпосылках и перспективах управления арестованными активами и о международном опыте, а директор Центрального офиса ареста и конфискации Королевства Бельгии Жан Мишель Верель поделится опытом розыска и управления арестованными активами в этой стране.

Форум организован АРМА и Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. Участие в ФОРМА бесплатное, но при обязательной регистрации на по ссылке.