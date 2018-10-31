Сегодня 31 октября 2018 года, 17:49

Real Estate Forum: практические советы по оформлению договоров аренды, проведению due dilligence и передаче объектов недвижимости в ипотеку

Ольга Мыцык, заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО», рассказала участникам Legal Real Estate Forum о практических аспектах аренды торговых площадей. Свое выступление она начала с нюансов проведения юридического due diligence объекта аренды, выделив при этом зоны потенциальных конфликтов. Далее г-жа Мыцык рассказала о возможных компромиссных решениях и форматах описания в договоре объекта и указания цели аренды, сроков, размера и порядка уплаты арендной платы, а также установления преимущественных прав и условий расторжения договора.

Владимир Копоть, директор ООО «Монитор Эстейт», свой доклад посвятил особенностям проведения комплексного юридического аудита объектов недвижимости. Его Case study касался оценки новостроек. Эксперт рекомендовал использовать данные из открытых реестров, а также публичную информацию, которую можно найти в сети интернет, и другие данные — все это в конечном итоге влияет на суть и цену соглашения, будь то договор купли-продажи или аренды.

В завершение профильной сессии выступила Татьяна Климук, руководитель юридического департамента (по работе с нерезидентами) Arricano Real Estate PLC. Тема ее доклада — «Объекты коммерческой недвижимости как предмет обеспечения в банковском кредитовании — взгляд заемщика. Зоны для договоренностей с банком». Докладчик рассказала о компромиссных решениях при оценке объекта недвижимости и страховании, балансе интересов заемщика и банка в вопросах управления коммерческой недвижимостью, переданной в ипотеку, а также о критических условиях контроля над объектом, включая очередность обращения взыскания на предмет ипотеки и корпоративные права.