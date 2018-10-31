Сегодня 31 октября 2018 года, 17:49

О задачах юридического подразделения избирательного штаба в день выборов рассказал Роман Тытыкало

Об организации работы юристов в день выборов рассказал слушателям Legal High School управляющий АБ «Тытыкало и Партнеры», депутат Киевского областного совета Роман Тытыкало. В своей лекции он привел примеры из собственной практики организации и проведения выборов разного уровня. Лектор подчеркнул, что создание избирательного штаба, в котором сосредоточены люди, занимающиеся выборами кандидата, — необходимая часть избирательного процесса.

Как правило, руководитель штаба — это не юрист, а организатор, в состав штаба входят агитаторы и пиарщики. В зависимости от уровня выборов некоторые штабные подразделения могут выполнять не свойственные им функции. К процессу выборов в сельсовет вряд ли будут привлекать юриста, а вот уже на уровне областного совета и Верховного Совета юрист в штабе обязателен.

В сфере агитации задача юриста — проводить тренинги для агитаторов для объяснения алгоритма действий в различных нештатных ситуациях. В пиар-сфере задача юриста — отслеживать публикуемые материалы, дабы не допустить нарушений, способных привести к жалобам, следить за конкурентами и в случае необходимости обжаловать их действия.

В день выборов задача юриста состоит в инструктаже членов избирательных комиссий, формируемых из сторонников политической силы или кандидата. Юрист должен объяснить особенности избирательного законодательства в контексте их прав и обязанностей. Это касается как членов комиссий, занимающихся выборами впервые, так и тех людей, которые имеют опыт в данном направлении. Все члены избирательных комиссий и наблюдатели должны иметь номер телефона горячей юридической линии кандидата, чтобы иметь возможность в любое время получить консультацию и инструкцию для действий в экстраординарных случаях.

Задача членов комиссии и наблюдателей — контролировать нарушения в процессе голосования, фиксировать существенные нарушения, способные повлиять на ход или результат голосования.

В день голосования юрист должен объехать как можно больше участков с целью контроля хода голосования, а также осуществить оперативный выезд на участок, где обнаружены нарушения, чтобы зафиксировать их. Он также несет ответственность за правильность оформления документации и подачу жалоб на нарушения в ходе голосования в день выборов, поскольку сроки рассмотрения таких жалоб сокращены. Поэтому есть смысл заранее подготовить соответствующие формы жалоб и актов и раздать их членам участковых комиссий с соответствующим инструктажем.

Лектор рассказал о наиболее распространенных технологиях фальсификации в день голосования, а также рассказал о способах реагирования на подобные нарушения.