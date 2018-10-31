9 ноября состоится ІІ налоговый форум Tax & Business Talks
Ассоциация адвокатов Украины приглашает Вас ІІ налоговый форум Tax & Business Talks, который состоится 9 ноября 2018 года в IQ Business Center (г. Киев, ул. Болсуновская, 13-15).
Генеральный партнер мероприятия: ЮО «ID Legal Group».
Участники получат сертификаты о повышении квалификации (7 баллов).
Формат Tax & Business Talks — это:
• Живая дискуссия и предметный диалог
• Ориентированность на юристов и бизнес
• Только практические кейсы и рекомендации
• Лучшие эксперты в сфере налогового права
Спикеры форума готовы к серьезному и предметному диалогу! Оставим в стороне теоретические дебаты на налоговые темы. Tax & Business Talks будет полностью посвящен практическим проблемам — актуальным «болевым точкам» в сфере налогообложения, путям их решения.
Среди тем:
- Уголовная ответственность за налоги
- Трансфертное ценообразование: проблематика, отчеты, судебная практика
- Адвокатура. Бизнес. Государство
- КИК. Валютное законодательство
- Налоговые споры. Последняя судебная практика
Ведущие юристы, адвокаты, судьи, налоговики и представители других государственных органов сосредоточат внимание на главных проблемах в налоговой сфере.
Каждое выступление состоится в форме дискуссии с аудиторией и коллегами, с демонстрацией практических кейсов, судебной практики и собственного опыта.
Детальная информация о мероприятии по ссылке
За дополнительной информацией о мероприятии обращайтесь, пожалуйста, в секретариат ААУ по тел. 067-343-34-07, e-mail: info@uaa.org.ua
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