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Сегодня 31 октября 2018 года, 17:49

9 ноября состоится II налоговый форум ААУ Tax & Business Talks

9 ноября состоится ІІ налоговый форум Tax & Business Talks

Ассоциация адвокатов Украины приглашает Вас ІІ налоговый форум Tax & Business Talks, который состоится 9 ноября 2018 года в IQ Business Center (г. Киев, ул. Болсуновская, 13-15).

Генеральный партнер мероприятия: ЮО «ID Legal Group».

Участники получат сертификаты о повышении квалификации (7 баллов).

Формат Tax & Business Talks — это:

• Живая дискуссия и предметный диалог

• Ориентированность на юристов и бизнес

• Только практические кейсы и рекомендации

• Лучшие эксперты в сфере налогового права

Спикеры форума готовы к серьезному и предметному диалогу! Оставим в стороне теоретические дебаты на налоговые темы. Tax & Business Talks будет полностью посвящен практическим проблемам — актуальным «болевым точкам» в сфере налогообложения, путям их решения.

Среди тем:

- Уголовная ответственность за налоги

- Трансфертное ценообразование: проблематика, отчеты, судебная практика

- Адвокатура. Бизнес. Государство

- КИК. Валютное законодательство

- Налоговые споры. Последняя судебная практика

Ведущие юристы, адвокаты, судьи, налоговики и представители других государственных органов сосредоточат внимание на главных проблемах в налоговой сфере.

Каждое выступление состоится в форме дискуссии с аудиторией и коллегами, с демонстрацией практических кейсов, судебной практики и собственного опыта.

Детальная информация о мероприятии по ссылке

За дополнительной информацией о мероприятии обращайтесь, пожалуйста, в секретариат ААУ по тел. 067-343-34-07, e-mail: info@uaa.org.ua











