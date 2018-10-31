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Совет адвокатов Волыни выступил с обращением в связи с разбойным нападением на С.Сафулько

31 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Совет адвокатов Волынской области выступил с открытым обращением в связи с разбойным нападением на адвоката Сергея Сафулько.

В ночь на 25 октября 2018 года было совершено разбойное нападение на адвоката Сергея Сафулько и его жену.

Отмечается, что Сергей Сафулько занимается адвокатской деятельностью с 1 февраля 1974 года. Является заслуженным юристом Украины, награжден орденом Национальной ассоциации адвокатов Украины «Выдающийся адвокат Украины», многочисленными почетными грамотами органов местной власти и органов самоуправления.

В разные периоды адвокатской деятельности возглавлял Волынскую областную коллегию адвокатов, Волынскую областную квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, Высшую квалификационную комиссию адвокатуры, был членом Высшего совета юстиции.

«Адвокатское сообщество крайне обеспокоено ужасным событием, которое касается совершения преступления в отношении адвоката и его семьи. Как следует из обстоятельств совершения уголовного преступления, злоумышленникам было известно, что они совершают преступление в отношении адвоката», — сказано в открытом обращении. При этом адвокаты не исключают, что уголовное правонарушение совершено в связи с профессиональной деятельностью г-на Сафулько.

По факту данного разбойного нападения открыто уголовное производство. Досудебное расследование проводится Луцким районным отделением полиции Луцкого отдела полиции ГУНП в Волынской области.

Учитывая резонансный характер дела, Совет адвокатов Волынской области требует радикальных и решительных действий полиции, которые должны быть направлены на быстрое расследование совершенного преступления и привлечение виновных к ответственности. Очевидно, преступники убеждены в безнаказанности за содеянное, а также в том, что им никогда не придется обращаться за правовой помощью, потому что ни один адвокат не сможет в силу морально-этических норм, закрепленных в Правилах адвокатской этики, заключить договор об оказании правовой помощи с лицом, причастным к совершению уголовного преступления в отношении адвоката.

Совет адвокатов Волынской области будет контролировать ход досудебного расследования по уголовному производству о совершении правонарушения в отношении адвоката Сергея Сафулько и содействовать в обеспечении защиты интересов пострадавших в данном производстве.

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