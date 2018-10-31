Сегодня 31 октября 2018 года, 16:07

Real Estate Forum: докладчики сосредоточились на тенденциях инвестирования и новациях ГАСИ

Legal Real Estate Forum продолжает работу. Актуальные тенденции в сфере градостроительства и коммерческого оборота недвижимости обсуждали Сергей Шевченко, директор департамента нормативно-правового обеспечения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, Наталья Кушнирук, старший юрист МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Евгений Леськив, основатель и управляющий партнер «КиевБудДевелопмент» (KBD), Ольга Мыцык, заместитель директора юридического департамента ООО «ЭКО», Владимир Копоть, директор ООО «Монитор Эстейт», Татьяна Климук, руководитель юридического департамента (по работе с нерезидентами) Arricano Real Estate PLC. Модерировал дискуссию Роман Пожоджук, руководитель практики недвижимости и строительства АФ «Грамацкий и Партнеры».

Сергей Шевченко рассказал о платформе «Прозора ДАБІ» — открытой системе рассмотрения разрешительных документов в строительстве. Среди преимуществ этой системы он отметил возможности эффективного мониторинга всех этапов прохождения документов, устранение возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц, предотвращение коррупционных рисков. Представитель ГАСИ также прокомментировал некоторые аспекты «строительной амнистии-2018». В рамках четвертой волны амнистии граждане получили возможность узаконить индивидуальные жилые, садовые, дачные дома, хозяйственные строения и сооружения, а малый бизнес — объекты сельскохозяйственного назначения.

Выступление Натальи Кушнирук было посвящено особенностям структурирования и строительства объектов недвижимости с точки зрения иностранного инвестора. Рассказав о порядке заключения соглашений с иностранным инвестором, г-жа Кушнирук детально проанализировала вопросы, связанные с проведением юридического аудита в разных трансакциях. Она также прокомментировала проблемные вопросы, которые могут оказать существенное влияние на реализацию инвестиционного проекта и рассказала о нюансах подготовки и заключения договоров купли-продажи объектов недвижимости.

Евгений Леськив говорил о перспективах и подводных камнях девелопмента элитного жилья в столице. Он, в частности, сосредоточился на задачах, которые необходимо решать на каждом этапе реализации проекта: от возникновения идеи до начала эксплуатации объекта. А комментируя ситуацию на рынке элитной недвижимости в целом, докладчик отметил, что этот сегмент развивается, хотя и не такими быстрыми темпами, как раньше. При этом клиент стал максимально требовательным ко всем нюансам, которые могут возникнуть как на этапе строительства, так и в ходе эксплуатации объектов недвижимости.