Фейковый банк копировал бренд банка-банкрота «Финансы и Кредит»

Фиктивный банк, деятельность которого пресекла полиция в центре Киева, копировал бренд банка-банкрота «Финансы и Кредит», принадлежавшего Константину Жеваго.
Как сообщал FinClub, киевская полиция задержала подозреваемого, который мошенническим путем завладел $120 тыс. киевлянки, пытавшейся обменять валюту на гривну по выгодному курсу.
Злоумышленник оформил арендованный в Киеве на ул. Жилянской офис как отделение банка для VIP-клиентов и нанял домработницу, которая играла роль кассира. «Это был якобы банк, а согласно документам — закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков», — рассказали в Нацполиции.
Получив от клиента 120 тысяч долларов США, он сбежал, но в тот же день был задержан полицией.
FinClub узнал, что речь идет об офисе по адресу: ул. Жилянская, 62/64.
Вывеска офиса действительно содержит информацию о том, что это «ЗАО» под названием «Фінанс-Кредит», которое обслуживает VIP-клиентов. Но подобной компании нет в реестре юрлиц.
Вывеска оформлена в темно-зеленом цвете, который использовал банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Сейчас этот банк ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физлиц.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
III Конференция «Корпоративная безопасность»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: