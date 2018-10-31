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Фейковый банк копировал бренд банка-банкрота «Финансы и Кредит»

31 октября 2018 года Источник:Finclub

Фиктивный банк, деятельность которого пресекла полиция в центре Киева, копировал бренд банка-банкрота «Финансы и Кредит», принадлежавшего Константину Жеваго.

Как сообщал FinClub, киевская полиция задержала подозреваемого, который мошенническим путем завладел $120 тыс. киевлянки, пытавшейся обменять валюту на гривну по выгодному курсу.

Злоумышленник оформил арендованный в Киеве на ул. Жилянской офис как отделение банка для VIP-клиентов и нанял домработницу, которая играла роль кассира. «Это был якобы банк, а согласно документам — закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков», — рассказали в Нацполиции.

Получив от клиента 120 тысяч долларов США, он сбежал, но в тот же день был задержан полицией.

FinClub узнал, что речь идет об офисе по адресу: ул. Жилянская, 62/64.

Вывеска офиса действительно содержит информацию о том, что это «ЗАО» под названием «Фінанс-Кредит», которое обслуживает VIP-клиентов. Но подобной компании нет в реестре юрлиц.

Вывеска оформлена в темно-зеленом цвете, который использовал банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Сейчас этот банк ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физлиц.

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