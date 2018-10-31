Сегодня 31 октября 2018 года, 16:06

Как доказать первенство изобретения, рассказала Юлия Кольченко (МЮФ Baker McKenzie)

Проблемные вопросы экспертизы в патентных спорах и особенности доказывания первенства изобретения стали темой лекции в Legal High School координатора IP-направления киевского офиса МЮФ Baker McKenzie Юлии Кольченко. Она подчеркнула, что согласно Закону Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» могут быть запатентованы в качестве изобретения продукт, процесс (способ), а также новое применение известного продукта или процесса. Срок действия патента на изобретение — 20 лет от даты подачи заявки, а патента на полезную модель — 10 лет от даты подачи заявки.

Лектор обратила внимание слушателей на то, что в Украине не могут быть запатентованы следующие объекты:

— сорта растений и породы животных;

— биологические в своей основе процессы воссоздания растений и животных, которые не относятся к небиологическим или микробиологическим процессам;

— результаты художественного конструирования и топографии микросхем.

Рассказывая о судебной практике разрешения патентных споров в Украине, Юлия Кольченко выделила следующие основные категории дел:

— споры о нарушении прав на патент и о прекращении нарушения прав на патент и возмещении ущерба;

— споры о признании патентов недействительными (на основании отсутствия новизны и/или изобретательского уровня и/или промышленной применимости);

— споры о признании недействительными регистраций лекарственных средств/средств защиты растений в связи с нарушением прав на патент (статья 9 Закона Украины «О лекарственных средствах»).

«Патенты на изобретения и полезные модели признаются недействительными только в судебном порядке», — подчеркнула Юлия Кольченко. При этом патентные споры о нарушении прав и признании патентов недействительными в основном рассматривают хозяйственные и общие суды, а споры об оспаривании решений Апелляционной палаты МЭРТ по заявкам на патенты — административные суды.

Что касается вопроса о первенстве изобретений, то, как напомнила лектор, статьей 11 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» установлено, что «если изобретение (полезная модель) создано двумя или больше изобретателями независимо друг от друга, право на получение патента (декларационного патента) на это изобретение или полезную модель принадлежит заявителю, заявка которого имеет более раннюю дату подачи или, если заявлен приоритет, более раннюю дату приоритета, при условии, что указанная заявка не считается отозванной, не отозвана или не принято решение об отказе в выдаче патента».

В соответствии со статьей 9 Закона Украины «О лекарственных средствах», устанавливающего механизм охраны регистрационной информации, если лекарственное средство, зарегистрированное на основании полной регистрационной информации (референтное/оригинальное лекарственное средство), зарегистрировано в Украине впервые, государственная регистрация другого лекарственного средства, содержащего то же действующее средство, возможна не раньше чем через пять лет со дня первой регистрации референтного/оригинального лекарственного средства в Украине.

Однако это требование не распространяется на случаи, когда заявитель в соответствии с законом получил право ссылаться и/или использовать регистрационную информацию референтного/оригинального лекарственного средства или подал собственную полную регистрационную информацию.

Срок охраны регистрационной информации может быть продлен до шести лет, если на протяжении первых трех лет после государственной регистрации референтного/оригинального лекарственного средства Министерством здравоохранения разрешено его использование по одному или больше показаниям, имеющим преимущества перед существующими.