Сегодня 31 октября 2018 года, 16:06

Тrade dress в Украине: защита возможна, считает управляющий партнер IPStyle, патентный поверенный Украины Мария Ортинская

Об украинском и международном опыте защиты trade dress рассказала слушателям Legal High School патентный поверенный Украины Мария Ортинская. Она начала лекцию с практического примера защиты trade dress, а потом дала определение этого термина англо-американского права, подчеркнув, что он обозначает совокупность внешних признаков, по которым мы идентифицируем товар, отличая его от других похожих товаров. Впрочем, trade dress касается не только внешнего вида товаров, упаковки, но и сферы услуг — оформления торговых точек или внешнего вида заведений общественного питания.

В мире защита trade dress — достаточно распространенное явление. В Украине такого термина в праве нет, поэтому Мария Ортинская советует для охраны trade dress использовать такие варианты, как регистрация торговой марки, регистрация авторского права на промышленный образец.

Защита может осуществляться как в судебном порядке, так и в Антимонопольном комитете Украины.

Лектор подчеркнула, что в странах Евросоюза внешний вид продукции может получить защиту на период до трех лет от той даты, когда он впервые стал доступен на территории ЕС без регистрации.

В Украине на основании части 5 статьи 213 Соглашения об ассоциации незарегистрированным промышленным образцам, доведенным до всеобщего сведения, будут предоставляться такие же исключительные права, как и зарегистрированным промышленным образцам.

По словам лектора, защита trade dress может осуществляться и на основании Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в котором прямо запрещено «использование имени, коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформления упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который начал раньше использовать их или похожие на них обозначения в хозяйственной деятельности, которое привело или может привести к смешению с деятельностью этого субъекта хозяйствования».

Лектор привела примеры из практики защиты trade dress в Украине, когда копировался фирменный стиль заведения общественного питания или внешний вид упаковки кондитерского изделия. В обоих случаях права правообладателя удалось отстоять в суде. Поэтому Мария Ортинская утверждает, что защита trade dress возможна и в Украине, хотя результат зависит и от юриста, сопровождающего дело. Для успешной защиты нужно доказать, что trade dress уникален, не обусловлен функциональной необходимостью и хорошо узнаваем среди потребителей.