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О том, как получить патент на изобретение, рассказала руководитель патентного департамента IPStyle Ирина Ортинская

31 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Как «перевести» идею с языка технаря на язык патентных поверенных и составить заявку на получение изобретения, рассказала слушателям Legal High School руководитель патентного департамента IPStyle Ирина Ортинская. Она напомнила о том, что изобретение — это техническое решение в той или иной отрасли, соответствующее условиям патентоспособности и выступающее результатом интеллектуальной деятельности человека.

Но к патентному поверенному не всегда приходят с готовым описанием изобретения. Часто это может быть идея, инженерная разработка, прототип. Что же можно запатентовать? Продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма и т.п.), способ, новое применение ранее известного продукта или способа.

Для получения патента в патентное ведомство необходимо подать заявление о выдаче патента на изобретение, документацию, содержащую формулу изобретения, описание изобретения, чертеж (если на него есть ссылка в описании) и реферат.

Формула изобретения — это составленная по определенным правилам словесная характеристика сути изобретения с указанием его существенных признаков, достаточных для достижения определенного заявителем технического результата. Лектор разъяснила особенности составления формулы и привела примеры наиболее характерных ошибок.

Ирина Ортинская обратила внимание слушателей LHS на то, что описание изобретения должно быть настолько точным, чтобы другой специалист на его основании мог воссоздать изобретение. Лектор озвучила перечень требований, предъявляемых к описанию изобретения, чертежам и реферату.

«В реферате нужно использовать короткие предложения, избегать сложных в стилистическом отношении оборотов», — подчеркнула Ирина Ортинская.

По словам лектора, общий алгоритм получения патента включает такие этапы, как получение информации от заявителя, предварительный патентный поиск, подготовка материалов заявки, ее подача в патентное ведомство, формальная экспертиза заявки, квалификационная экспертиза, выдача патента.

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