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Real Estate Forum: главным действующим лицом на рынке недвижимости будут не юристы, риелторы или регистраторы, а чат-боты

31 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Продажа квартиры за криптовалюту: правда или PR?» — с таким мастер-классом в ходе Legal Real Estate Forum выступил президент холдинга UIH Марк Гинзбург.

25 сентября 2018 года — годовщина легендарной сделки, прославившей Украину на весь мир, ведь других подобных достижений в сфере блокчейна пока не было. По словам Марка Гинзбурга, основная суть, красота, авангардность и революционность сделки не в том, что объект недвижимости продан за криптовалюту, а в том, что, несмотря на все очевидные преимущества сделки, ее пока не повторили ни в Украине, ни в мире.

Продажа квартиры за криптовалюту — первая в мире продажа с использованием полного цикла технологии блокчейн и смарт-контракта. Именно смарт-контракт на платформе Ethereum проложил путь в будущее. По мнению спикера, в ближайшие 5-7 лет 90% сделок будут проводиться именно таким способом и нет объективных факторов, которые бы это опровергли. «Главным действующим лицом на рынке недвижимости будут не юристы, банкиры, финансисты, риелторы, регистраторы или нотариусы, а чат-боты», — убежден он. Г-н Гинзбург прогнозирует, что профессии риелтора, нотариуса и регистратора уйдут в небытие. Эти изменения неизбежны.

Что касается самой сделки, то был применен договор мены. И да, налоги они заплатили, уточнил выступающий. Марк Гинзбург выступил продавцом квартиры 60 квадратных метров не в самом престижном районе Киева. А вот личность покупателя удивила противников виртуального мира. Покупателем выступил учредитель интернет-издания TechCrunch Майкл Аррингтон — человек-легенда для всего криптомира. Репутационные риски для него были несоразмерны со стоимостью самой квартиры. Единственный консерватор и ретроград в этой сделке — нотариус. Однако, по словам спикера, в процессе он настолько проникся идеей, что свой гонорар взял в криптовалюте.

«Сфера недвижимости — одна из основных сфер, драйвером которой является технология на основе децентрализованных платформ. Это уже происходит», — резюмировал г-н Гинзбург.

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