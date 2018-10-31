Сегодня 31 октября 2018 года, 12:46

Real Estate Forum: рынок недвижимости должен отсекать недобросовестных субъектов и формировать новые стандарты — Э.Грамацкий, АФ «Грамацкий и Партнеры»

В рамках Legal Real Estate Forum состоялся круглый стол «Что ждет рынок недвижимости: взгляд игроков рынка». Модератором круглого стола выступил президент АФ «Грамацкий и Партнеры» Эрнест Грамацкий. Мнениями о состоянии рынка недвижимости в Украине поделились президент корпорации «Укрбуд» Александр Лятамбор, генеральный директор Arricano Real Estate PLC Михаил Меркулов, генеральный директор ООО «СИТИ КЭПИТАЛ ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» Игорь Зубицкий и генеральный директор Seven Hills Арие Шварц.

«Это абсолютно уникальный форум, — открывая круглый стол, отметил Эрнест Грамацкий и уточнил: — Он уникален представительским составом». В числе участников — представители ведущих юридических фирм, юридических департаментов национальных и международных компаний, представители рынка недвижимости, судебной системы, государственных органов. Г-н Грамацкий предложил в дружеской обстановке поделиться мнениями, обсудить тенденции юридического рынка недвижимости, ведь в последние 3–5 лет процессы на рынке недвижимости напоминали американские горки. Почему это важно для бизнеса? Необходимо регулярно указывать государству на преграды, с которыми сталкивается рынок. Бизнесу необходима регуляторная политика, бизнес должен диктовать новые условия: отсекать недобросовестных субъектов и формировать новые стандарты взаимоотношений. А юридическому консалтингу нужно понимать, куда идет клиент, чтобы идти за ним. «Нам есть чем поделиться», — заверил модератор.

«Какое состояние рынка недвижимости в Украине сейчас?» — адресовал вопрос участникам дискуссии г-н Грамацкий. «Тенденция к развитию строительного рынка сохраняется», — уверенно заявил Александр Лятамбор. Он отметил, что на этапе заложения фундамента продажа квартир составляет 40%, а после введения дома в эксплуатацию нереализованными остаются не более 5% квартир. Михаил Меркулов представил статистику их компании: товарооборот в сфере коммерческой недвижимости увеличился на 30%, доходы — на 19,6%. «На мой взгляд, рынок чувствует себя прекрасно», — считает спикер. По его словам, на рынок влияет колебание курса валют. Для Игоря Зубицкого не все так однозначно: «Мы по-прежнему идем по льду, но лед стал крепким, это точно».

«За какой недвижимостью будущее?» — поинтересовался г-н Грамацкий. Арие Шварц отметил, что при выходе на рынок Украины его компания решила заниматься недвижимостью бизнес-класса. По его словам, сегодня люди хотят получить максимум за те же деньги. В ближайшем будущем они планируют остаться в премиум-классе, поскольку чувствуют себя там хорошо.

Говоря о роли и востребованности инноваций на рынке недвижимости, Игорь Зубицкий подчеркнул, что развитие рынка невозможно без инноваций. Инновации внутри страны позволяют удержать кадровый потенциал Украины. Рост инвестиций в Европе связан с ростом рынка труда. Если рынок труда мы не удержим, нет оснований говорить о развитии рынка недвижимости. «Люди ходят работать в интересных помещениях, быть причастными к инновациям», — отмечает г-н Зубицкий.

Что касается торговли недвижимостью, то, как подчеркнул Михаил Меркулов, рынок Украины перенасыщен торговыми площадями. Строительство не особо подешевело: невысокая стоимость труда нивелируется необходимостью использования импортных составляющих (в их числе — эскалаторы, лифты, системы кондиционирования).

Инвестиционная привлекательность Украины, по словам г-на Меркулова, низкая. Покупать сейчас дешевле, чем строить. Но эта тенденция может измениться уже через два года — именно эта цикличность процессов характеризует рынок недвижимости Украины и заставляет субъектов рынка держать руку на пульсе изменений. «Поэтому работы у вас не убавится», — обратился к присутствующим спикер. Он прогнозирует, что в будущем будет интересно стоить ритейл-парки — одноэтажные объекты в форме «П», в которых есть все необходимое, при этом стоимость строительства дешевле на 50% по сравнению с возведением бизнес-центра, но аренда дешевле только на 25%.

Озвучивая перспективы реновации в Украине, Александр Лятамбор подчеркнул, что пока не созданы законодательные условия для того, чтобы такой процесс стал интересен застройщикам.