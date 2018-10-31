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Двигать недвижимое в юридическом направлении: стартовал Legal Real Estate Forum

31 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика
В Киеве проходит Legal Real Estate Forum В Киеве проходит Legal Real Estate Forum

Рынок недвижимости является одним из ключевых маркеров государственной экономики, индикатором политических настроений в стране и благосостояния ее граждан. Тенденции этого рынка в Украине традиционно анализируют сквозь экономическую, политическую и социальную призмы. Сместить фокус обсуждения, заострив внимание на правовых аспектах рынка недвижимости, призван Legal Real Estate Forum, который «Юридическая практика» проводит впервые. Генеральным партнером мероприятия выступила АФ «Грамацкий и Партнеры».

Двигать недвижимое в юридическом направлении будут участники форума — владельцы и топ-менеджмент бизнеса, руководители юридических департаментов и служб безопасности крупных украинских компаний, партнеры ведущих юридических фирм, представители профильных ассоциаций, министерств и ведомств, законодательной и судебной власти.

В рамках круглого стола участники мероприятия совместно с ключевыми игроками этой сферы обсудят состояние рынка недвижимости в Украине, его основные индикаторы и векторы деловой активности, проанализируют настоящее и будущее коммерческой недвижимости и перспективы дальнейшего развития сферы жилой недвижимости в Украине, а также отдельно сфокусируются на другой проблематике в рамках следующих сессий:

• Недвижимость и девелопмент: пути развития

• Градостроительство и рынок недвижимости

• Урегулирование конфликтов

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