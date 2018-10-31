Рынок недвижимости является одним из ключевых маркеров государственной экономики, индикатором политических настроений в стране и благосостояния ее граждан. Тенденции этого рынка в Украине традиционно анализируют сквозь экономическую, политическую и социальную призмы. Сместить фокус обсуждения, заострив внимание на правовых аспектах рынка недвижимости, призван Legal Real Estate Forum, который «Юридическая практика» проводит впервые. Генеральным партнером мероприятия выступила АФ «Грамацкий и Партнеры».
Двигать недвижимое в юридическом направлении будут участники форума — владельцы и топ-менеджмент бизнеса, руководители юридических департаментов и служб безопасности крупных украинских компаний, партнеры ведущих юридических фирм, представители профильных ассоциаций, министерств и ведомств, законодательной и судебной власти.
В рамках круглого стола участники мероприятия совместно с ключевыми игроками этой сферы обсудят состояние рынка недвижимости в Украине, его основные индикаторы и векторы деловой активности, проанализируют настоящее и будущее коммерческой недвижимости и перспективы дальнейшего развития сферы жилой недвижимости в Украине, а также отдельно сфокусируются на другой проблематике в рамках следующих сессий:
• Недвижимость и девелопмент: пути развития
• Градостроительство и рынок недвижимости
• Урегулирование конфликтов
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