Сегодня 31 октября 2018 года, 17:49

В Евросуде рассказали, в каком году вынесут решение по делу против России относительно нарушений в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может принять решение в деле «Украина против России» о нарушениях в аннексированном Крыму через год после первого слушания. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на интервью судьи ЕСПЧ Анны Юдковской «Европейской правде».

По ее словам, дело о массовых нарушениях прав человека в Крыму уже готово к рассмотрению. Кроме того, на 27 февраля 2019 года назначено открытое слушание. Она также отметила, что согласно практике ЕСПЧ между первым слушанием и принятием решения суда проходит примерно год.

«Можно рассчитывать, что и в крымском деле «Украина против России» через год будет решение суда, по крайней мере по его приемлемости и по сути. А вот вопрос компенсации, с высокой вероятностью, будет отложен», — добавила г-жа Юдковская.

Напомним: ранее стало известно, что Украина в ЕСПЧ пытается доказать, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль в Крыму еще до аннексии в марте 2014 года.

Отметим, что 28 августа с.г. ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России. Он касается нарушений прав украинцев, которых незаконно удерживали в Крыму и РФ.