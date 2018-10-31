Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 31 октября 2018 года, 12:47

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

LHS: юридическое сопровождение финансирования избирательных кампаний

31 октября 2018 года Источник:Юридическая Практика

О задачах юридического направления предвыборных штабов в части финансирования избирательных кампаний в рамках Legal High School рассказал юрист луганского отделения Комитета избирателей Украины Богдан Бондаренко.

В начале лекции Богдан Бондаренко проанализировал, в чем состоят задачи финансистов и распорядителей предвыборных фондов и задачи юристов. По его словам, юрист контролирует соблюдение требований законодательства и сроков подачи отчетности, а также процесс сбора первичных документов (договоров).

Юристы избирательного штаба помогают финансистам решить одну из главных проблем, связанную с мерами обеспечения исполнения обязательств по договорам с предвыборными фондами. Что делать в случае, если не будут размещены билборды или их снимут на следующий день, а телекомпания перестанет транслировать предварительно оплаченные ролики? Претензионная деятельность и судебные разбирательства способны привести к юридической проблеме закрытия избирательных фондов и отсутствию специального статуса истца. По мнению лектора, решением может быть введение третьего лица — гаранта в договор: юридическое лицо возвращает предоплату за размещение или изготовление агитационных материалов, получая регрессное право требования.

Также спикер акцентировал внимание на необходимости аудита деятельности граждан, которые вносят средства в избирательный фонд: не исключена провокация, когда от имени сепаратистов будут сделаны пожертвования, а после расходования таких средств поднимется информационная волна о работе в интересах агрессора. Лектор считает, что лучше вернуть пожертвования, поступившие от сомнительных лиц, во избежание ситуации, когда юридической службе придется заниматься подачей заявлений в СМИ о праве на ответ, исков о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации, а доверию к кандидату будет нанесен непоправимый урон.

В контексте предстоящих президентских выборов лектор указал на неурегулированность вопроса распорядителей текущих счетов избирательных фондов в округах: кандидат на пост Президента может иметь лишь по одному доверенному лицу в округе. «Удобно ли совмещать договорную и бухгалтерскую работу авторитетному лицу? Разве правильно, что вести работу и составлять отчеты будут бухгалтеры, а подписывать — доверенные лица?» — с такими вопросами спикер обратился к аудитории. По мнению Богдана Бондаренко, смелые юристы могут растолковать норму части 2 статьи 42 Закона №474-XIV иначе и легализовать работу финансистов как распорядителей текущих счетов избирательных фондов без полномочий доверенного лица.

Лектор считает необходимыми проведение тщательного анализа деятельности и денежных потоков штабов конкурентов и получение дополнительных документов посредством инициирования запросов в Центральную избирательную комиссию или Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, что послужит превенции нарушений. Лучше обеспечить контроль над оппонентами и убедить их отказаться от некоторых действий, чем потом сопровождать уголовные производства относительно нарушения порядка финансирования избирательных кампаний.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 44 (1088) от 30/10/18 Свежий номер

Недвижимость

№ 44 (1088)
Отрасли практики

Поставить на спор

Репортаж

Ценностный комплекс

Тема номера:

Оборотная сторона

Юрдепартаменты

Получить по услугам

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

III Конференция «Корпоративная безопасность»

VIII Всеукраинский форум ААУпоуголовному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом