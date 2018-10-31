Сегодня 31 октября 2018 года, 12:47

LHS: юридическое сопровождение финансирования избирательных кампаний

О задачах юридического направления предвыборных штабов в части финансирования избирательных кампаний в рамках Legal High School рассказал юрист луганского отделения Комитета избирателей Украины Богдан Бондаренко.

В начале лекции Богдан Бондаренко проанализировал, в чем состоят задачи финансистов и распорядителей предвыборных фондов и задачи юристов. По его словам, юрист контролирует соблюдение требований законодательства и сроков подачи отчетности, а также процесс сбора первичных документов (договоров).

Юристы избирательного штаба помогают финансистам решить одну из главных проблем, связанную с мерами обеспечения исполнения обязательств по договорам с предвыборными фондами. Что делать в случае, если не будут размещены билборды или их снимут на следующий день, а телекомпания перестанет транслировать предварительно оплаченные ролики? Претензионная деятельность и судебные разбирательства способны привести к юридической проблеме закрытия избирательных фондов и отсутствию специального статуса истца. По мнению лектора, решением может быть введение третьего лица — гаранта в договор: юридическое лицо возвращает предоплату за размещение или изготовление агитационных материалов, получая регрессное право требования.

Также спикер акцентировал внимание на необходимости аудита деятельности граждан, которые вносят средства в избирательный фонд: не исключена провокация, когда от имени сепаратистов будут сделаны пожертвования, а после расходования таких средств поднимется информационная волна о работе в интересах агрессора. Лектор считает, что лучше вернуть пожертвования, поступившие от сомнительных лиц, во избежание ситуации, когда юридической службе придется заниматься подачей заявлений в СМИ о праве на ответ, исков о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации, а доверию к кандидату будет нанесен непоправимый урон.

В контексте предстоящих президентских выборов лектор указал на неурегулированность вопроса распорядителей текущих счетов избирательных фондов в округах: кандидат на пост Президента может иметь лишь по одному доверенному лицу в округе. «Удобно ли совмещать договорную и бухгалтерскую работу авторитетному лицу? Разве правильно, что вести работу и составлять отчеты будут бухгалтеры, а подписывать — доверенные лица?» — с такими вопросами спикер обратился к аудитории. По мнению Богдана Бондаренко, смелые юристы могут растолковать норму части 2 статьи 42 Закона №474-XIV иначе и легализовать работу финансистов как распорядителей текущих счетов избирательных фондов без полномочий доверенного лица.

Лектор считает необходимыми проведение тщательного анализа деятельности и денежных потоков штабов конкурентов и получение дополнительных документов посредством инициирования запросов в Центральную избирательную комиссию или Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, что послужит превенции нарушений. Лучше обеспечить контроль над оппонентами и убедить их отказаться от некоторых действий, чем потом сопровождать уголовные производства относительно нарушения порядка финансирования избирательных кампаний.