Сегодня 31 октября 2018 года, 16:07

НАК «Нафтогаз Украины» назвал конечную цену на газ для населения

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовал предложения по ценам на поставку газа населению, которые будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Согласно сообщению, цена газа для населения составляет 7482,61 грн за тыс. куб. м газа с учетом НДС.

Указанная цена не учитывает стоимость доставки газа, его распределение и НДС на эти операции.

Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий теплокоммунэнерго — 8361,85 грн.

Ранее КМУ опубликовал документ, в котором была информация о том, что цена на газ для населения вырастет с 1 мая 2019 года до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров, а с января 2020 года — до 12314 гривен.

24 октября с.г. во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман попытался успокоить украинцев, заявив, что цены на газ для населения не будут повышаться до конца отопительного сезона 2018/2019 года, имея в виду, что анонсированный с 1 ноября тариф 8550 грн за тысячу «кубов» не будет пересматриваться до мая будущего года.

Однако успокаивающее заявление возымело противоположный эффект. Стало ясно, что следующая волна подорожания может пройти уже весной следующего года. А цена будет расти до тех пор, пока не выйдет на рыночный уровень.

»Конечная цена для населения должна соответствовать импортному паритету. Сейчас это 13,5–14 тыс. грн за тысячу кубометров. Достичь этой планки, по предварительным данным, правительство должно к 1 января 2020 года. По всей видимости, такие условия прописаны в меморандуме с МВФ. Но какой в итоге будет цена с января 2020 года, предсказать невозможно. Это зависит от мировых котировок», — объяснил UBR.ua сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.