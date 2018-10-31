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Сегодня 31 октября 2018 года, 16:07

Завтра Совет судей рассмотрит вопрос о созыве внеочередного съезда судей Украины

1 ноября 2018 года состоится заседание Совета судей Украины, во время которого будет рассмотрен вопрос о созыве XVI внеочередного съезда судей Украины. Согласно повестке дня члены Совета также планируют утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению XVI внеочередного съезда судей Украины. Об этом указывается на сайте Совета судей.

Заседание начнется в 15.00 в помещении Совета судей Украины (г.Киев, ул. Липская, 18/5) в режиме видеоконференции.

Кроме того, на повестку дня вынесены вопросы:

- об утверждении образцов мантии судьи местного и апелляционного судов;

- о проблемных вопросах внедрения и обеспечения функционирования подсистемы электронного суда Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

- об определении кандидатур от Совета судей Украины в состав рабочей группы по подготовке этических правил для юристов, осуществляющих правосудие и обеспечивающих его осуществление.