1 ноября 2018 года состоится заседание Совета судей Украины, во время которого будет рассмотрен вопрос о созыве XVI внеочередного съезда судей Украины. Согласно повестке дня члены Совета также планируют утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению XVI внеочередного съезда судей Украины. Об этом указывается на сайте Совета судей.
Заседание начнется в 15.00 в помещении Совета судей Украины (г.Киев, ул. Липская, 18/5) в режиме видеоконференции.
Кроме того, на повестку дня вынесены вопросы:
- об утверждении образцов мантии судьи местного и апелляционного судов;
- о проблемных вопросах внедрения и обеспечения функционирования подсистемы электронного суда Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;
- об определении кандидатур от Совета судей Украины в состав рабочей группы по подготовке этических правил для юристов, осуществляющих правосудие и обеспечивающих его осуществление.
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