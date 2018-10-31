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Сегодня 31 октября 2018 года, 16:07

НБУ отзывает лицензии у двух банков

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у ПАО КБ «Центр» и ПАО «ВиЭс Банк». Соответствующие решения приняты правлением НБУ 30 октября с.г.

«Принятые решения связаны с реорганизацией путем присоединения ПАО КБ «Центр» к ПАО «МТБ Банк» и ПАО «ВиЭс Банк» к АО «ТАСкомбанк» по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», — сообщили в пресс-службе НБУ.

НБУ еще 10 августа выдал разрешение на реорганизацию ПАО КБ «Центр» путем присоединения к ПАО «МТБ Банк».